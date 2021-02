Invincible Stagione 1: recuperate i fumetti prima dell’uscita della serie...

Invincible sta per arrivare su Prime Video, una serie animata con un cast di voci eccellenti e tutta la qualità della scrittura di Robert Kirkman. saldaPress ha quindi deciso di lanciare un pack con i primi tre volumi dell’opera di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley nel nuovo pack Invincible Stagione 1. Inoltre festeggia l’uscita della serie con il numero uno della serie con una cover variant celebrativa, stampata in 1.000 copie numerate.

Invincible Stagione 1, per recuperare i fumetti

Mark Grayson sembra un ragazzo come tanti altri. Ma non lo è. Infatti è il figlio di Omin-Man, il più forte dei supereroi. Un alieno venuto da un pianeta lontano, parte di una razza dalla potenza enorme e dalla bontà assoluta. Ma presto Mark scopre che il padre non è l’eroe che crede sia.

Da questa premessa nasce una storia che rilegge e rivoluziona il mondo dei supereroi che conosciamo, con un forte carico emotivo ma senza dimenticare azione esaltante e tensione alle stelle. Una storia a fumetti così avvincente da meritarsi una serie TV animata, che debutta su Prime Video il 26 marzo. Con un cast eccezionale e lo stesso Robert Kirkman che cura lo sviluppo della storia come nella saga a fumetti.

saldaPress celebra la nuova serie TV

Per permettere a chi non avesse ancora letto la serie a fumetti prima di guardare quella animata, saldaPress ha deciso di produrre un pack che raccolga i primi tre volumi. Invincible Stagione 1 è un modo per far conoscere questo capolavoro e per confrontare la serie TV con la carta stampata. Il pack arriva il 4 marzo e costa 24,90 euro.

Inoltre, per celebrare l’arrivo della serie, un giorno prima del debutto su Prime arriva un numero speciale. Infatti il 25 marzo potete trovare in fumetteria e nello shop online di saldaPress una variant celebrativa del primo numero, in 1000 copie numerate al prezzo di 5 euro.

Non c’è modo migliorare per prepararsi alla serie: date un’occhiata al trailer e andate sullo shop online di saldaPress.