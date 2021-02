Amazon Prime Video mostra il trailer di Invincible, la serie TV basata sui fumetti omonimi di Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead. Le prime tre puntata arriva il 26 marzo. Ma possiamo già goderci un assaggio di cosa ci aspetta nel trailer.

Ecco il trailer di Invincible, in arriva il 26 marzo

Mark Grayson ha diciassette anni. Un ragazzo come molti altri, se non fosse che suo padre è Omni-Man, il più celebre dei supereroi. Ma man mano che il ragazzo prende possesso dei suoi superpoteri, scopre che forse il padre non è l’eroe che credeva.

Questo show animato basato sulla serie di fumetti offre uno sguardo nuovo e disilluso sul mondo dei supereroi. Una trama innovativa, ricca di scontri epici e azione esaltante. Che però non si dimentica di mettere al centro le emozioni.

Un cast eccezzionale

Se avete voglia di guardare questa nuova serie in lingua originale, potete trovare le voci di alcuni dei migliori attori in circolazione. A partire dal protagonista interpretato da Steven Yeun, con suo padre Omni-Man che ha la voce di J.K. Simmons. E poi Seth Rogen, Sandra Oh, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Walton Goggins e Jason Mantzoukas. Mae Whtiman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson, Grey Griffin e Max Burkholder. E poi un maestro del doppiaggio: la voce di Joker nella serie animata e il volto di Luke Skywalker in Star Wars: Mark Hamill.

Dopo 15 anni di fumetti di altissimo livello, reinventando il genere supereroistico sulla carta stampata, ora Kirkman vuole farlo in TV con Skybound e Prime Video. Le aspettative sono alle stelle per gli amanti della serie, anche se ci aspettiamo che anche chi non ha mai sentito parlare dei fumetti voglia seguire questo titolo.

I primi tre episodi arrivano il 26 marzo, gli altri 5 arrivano uno a settimana fino al finale del 30 aprile. In questo nostro articolo, trovate anche una prima clip di qualche minuto di Invincible, per andare oltre altre trailer. Potete vederla su Prime Video.