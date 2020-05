Con #iorestoinSALA la rete diventa il cinema

L’industria cinematografica italiana è in un momento di difficoltà. La necessità di chiudere per settimane e le discusse nuove regole per la riapertura richiedono un approccio nuovo al settore. E così esercenti e distributori si sono uniti per lanciare #iorestoinSALA, un nuovo modo di vivere il cinema, che inizierà ufficialmente il 26 maggio.

#iorestoinSALA, il web al fianco del cinema

L’idea è di creare un organismo orizzontale e democratico. A ogni struttura sarà offerta la possibilità di decidere la propria programmazione, i propri approfondimenti, comunicare come e dove preferisce le modalità di acquisto dei biglietti per le sale virtuali. Uno sforzo collettivo per mantenere alta l’attenzione sul cinema, anche grazie al supporto delle nuove tecnologie.

Un modello che non necessariamente esisterà solo durante il periodo di chiusura. Nel momento in cui le attività potranno riprendere, questa iniziativa potrebbe facilmente accompagnarsi alla programmazione ‘fisica’ creando nuove possibilità per tutti.

Tra le prime visioni che saranno disponibili in questi giorni troviamo quattro titoli principali. Si tratta di Favolacce dei Fratelli D’Innocenzo, Tornare di Cristina Comencini, il debutto alla regia di Christoph Waltz Georgetown e In viaggio verso un sogno. A questo si accompagneranno speciali approfondimenti su vari aspetti del mondo della settima arte. Già annunciati ad esempio un focus sul nuovo cinema coreano con Memorie di un assassino di Bong Joon-ho, così come speciali proiezioni de La famosa invasione degli orsi in Sicilia e The Farewell – Una bugia buona.

E ancora, ci sarà spazio per eventi online con interviste e chiacchierate. Il 26 maggio ad esempio Paolo Mereghetti parlerà con i Fratelli d’Innocenzo, mentre il 28 toccherà a Cristina Comencini e Cristiana Mainardi insieme a Gianni Canova. Il 29 saranno sul palco Lorenzo Mattotti e Antonio Albanese invece, per un’intervista con Gian Luca Farinelli. E tante altre iniziative del genere sono in sviluppo.

Così spiegano gli esercenti che parteciperanno:

“La programmazione e la relazione tra le sale e il loro pubblico sono al centro della nostra proposta. Le sale si sono

unite per restituire allo spettatore il piacere di ritornare nel proprio cinema di riferimento. Il modello che difendiamo e che vogliamo portare online è quello della sala, permettendo ai singoli cinema disseminati sul territorio italiano (e solo ed esclusivamente ai cinema) di vendere un biglietto per la visione di un film da casa“.

Per accedere alle proiezioni di #iorestoinSALA basta andare sul sito del proprio cinema preferito tra quelli aderenti. Qui si potrà acquistare il biglietto in forma di codice da inserire sulla piattaforma. L’idea è riprodurre l’esperienza della sala, con posti numerati, possibilità di fare amicizia con i vicini (in chat) e orari prestabiliti di inizio proiezione.

“La nostra priorità continua ad essere la possibilità di ritornare ad accogliere il pubblico nel nostri locali, ma in attesa di poter garantire le massime condizioni sanitarie, abbiamo voluto ritrovare i nostri spettatori. In questo black out sociale che ha inghiottito tutto e tutti, il cinema non smette di rappresentare una delle migliori oasi di resistenza: il cinema e la sala sono cultura e mai come oggi, qualsiasi presidio culturale può rappresentare una via d’uscita dall’isolamento. Il cinema e la sala sono oggi più che mai gli antidoti al buio“.

Di seguito la lista completa delle sale partecipanti a #iorestoinSALA, divise per Regione:

Piemonte

Acqui Terme – Cristallo

Bra – Impero

Novi Ligure – Moderno

Ovada (AL) – Splendor

Lombardia

Milano – Anteo Palazzo del cinema

Milano CityLife – Anteo

Bergamo – Auditorium

Bergamo – Capitol

Bergamo – San Marco

Cremona – Anteo Spaziocinema

Mantova – Del Carbone

Mantova – Mignon

Monza – Capitol Anteo Spaziocinema

Sesto San Giovanni – Rondinella

Treviglio – Anteo Spaziocinema

Varese – Filmstudio 90

Varese – Nuovo

Voghera – Cinema Teatro Arlecchino

Trentino Alto Adige

Trento – Multisala Astra

Bolzano – Filmclub

Friuli Venezia Giulia

Udine – Visionario

Udine – Cinema Centrale

Pordenone – Cinemazero

Trieste – Ariston

Lignano – Cinecity

Veneto

Padova – Lux

Padova – Rex

Bassano del Grappa – Metropolis Cinemas

Belluno – Cinema Italia

Schio – Nuovo Cinema Pasubio

Vicenza – Odeon

Emilia Romagna

Bologna – Lumiere

Bologna – Pop UP Cinema Jolly

Bologna – Pop Up Cinema Medica

Bologna – Pop Up Cinema Bristol

Cattolica – Snaporaz

Ferrara – Apollo

Modena – Truffaut

Parma – Cinema Edison D’essai

Rimini – Tiberio

Toscana

Firenze – Stensen

Firenze – Spazio Alfieri

Pisa – Arsenale

Liguria

Genova – Odeon

Genova – Ariston

Genova – Corallo

Genova – City

Genova – Sivori

Diano Marina – Politeama Dianese

Imperia – Imperia

Rapallo – Augustus

Santa Margherita – Centrale

Savona – Filmstudio

Sestri – Levante Ariston

Marche

Ancona – Azzurro

Fermo – Sala Artisti

Umbria

Perugia – Postmodernissimo

Lazio

Roma – Andromeda Cinemas

Roma – Madison

Roma – Caravaggio

Campania

Napoli – Modernissimo

Puglia

Bari – Splendor

Brindisi – Andromedamaxicinema

Calabria

Catanzaro – Cinema Teatro Comunale

Sicilia

Palermo – Multiplex Planet La Torre

Catania – Planet

Messina – Multisala Iris

Messina – Multisala Apollo

Castrofilippo – Multisa Planet La Vigne

Siracusa – Multisala Planet Vasquez

Sardegna

Iglesias – Madison