L’attrice Jessica Henwick, impegnata nella presentazione del film Underwater di cui sarà una delle protagoniste, si è detta dispiaciuta per non aver realizzato le Figlie del Drago. “Sicuramente mi sarebbe piaciuto aver fatto Figlie del Drago con Simone Missick”, ha ammesso l’attrice. Poi ha aggiunto: “Avevamo così tante grandi idee, Simone e io abbiamo una chimica davvero meravigliosa nella vita reale. Quindi è qualcosa che mi sarebbe piaciuto realizzare, Colleen ha fatto un grandissimo lavoro”.

Jessica Henwick in Godzilla vs Kong

Intanto si avvicina l’uscita del crossover del cosiddetto MonsterVerse della Legendary Pictures, ovvero Godzilla vs Kong, uno dei film più attesi del 2020. L’attrice Jessica Henwick ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale MovieWeb iniziando con un accenno in primis al suo ruolo nella pellicola. La star, nota agli appassionati della serie Iron Fist, comparirà prossimamente sia in Godzilla vs Kong che nell’attesissimo Matrix 4 di Lana Wachowski.

Riguardo il primo progetto: “Uscirà verso la fine dell’anno, non so ancora bene cosa posso dire riguardo al film o al personaggio, a parte che ho avuto l’occasione di lavorare con attori grandiosi. Sono davvero eccitata di farne parte”. Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane nel novembre 2020 e comprenderà nel suo cast anche Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Nel film di Jordan Vogt-Roberts, ovvero Kong: Skull Island, King Kong viene presentato molto giovane. Questa situazione iniziale gli garantisce di avere grandi margini di crescita che lo porterà a limare il gap con Godzilla. Considerando anche il fatto che il suo nemico può disporre del fuoco atomico. Godzilla vs Kong farà parte del MonsterVerse creato da Legendary Pictures e Warner Bros. Questa collaborazione ha già dato vita ai film Godzilla (2014) con l’introduzione del Re dei Mostri, Kong: Skull Island (2017) con l’introduzione del gigante primate e Godzilla II: King of the Monsters (2019) con l’introduzione di diversi Kaiju.