Iron Man, Robert Downey Jr. non vede probabile un ritorno

Tra i momenti più toccanti di Avengers: Endgame, culmine della Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, c’è sicuramente la morte di Iron Man. L’eroe dopo un arco narrativo lunghissimo, partito proprio insieme al ricco franchise, si è sacrificato per salvare tutti da Thanos. L’interprete di Iron Man Robert Downey Jr. è recentemente tornato a parlare di quell’evento, commentando un possibile ritorno dell’eroe in film futuri.

Iron Man non tornerà secondo Robert Downey Jr.

Effettivamente un’eventuale nuova partecipazione del personaggio nelle prossime pellicole del MCU sarebbe strana. Tuttavia è ben noto che nei fumetti la morte non è quasi mai permanente. Sono innumerevoli i casi in cui eroi apparentemente deceduti sono in qualche modo tornati alla vita, da Capitan America alla Torcia Umana, almeno nella versione cartacea.

Nel MCU non ci sono ancora stati casi eclatanti del genere, fatta eccezione per l’Agente Coulson ed eventualmente Nick Fury, la cui finta morte è durata pochi minuti in Captain America: The Winter Soldier. Si è già però parlato di un possibile caso del genere nel futuro (anche se per ora sono solo rumor) e chissà che presto non tocchi anche proprio a Iron Man.

Sembra però che un’eventualità del genere non troverebbe d’accordo Robert Downey Jr. stesso. L’attore ha infatti spiegato come non sia interessato a riprendere il ruolo, a meno di ragioni incontestabili:

“Per me ripartire è assolutamente fuori discussione. Sento di aver fatto tutto ciò che potevo con quel personaggio. Ci dovrebbe essere una ragione assolutamente convincente e una serie di eventi che lo rendessero inevitabile. Però d’altro canto io voglio fare altre cose“.

Voi cosa ne pensate? Credete che il Marvel Cinematic Universe possa reggere anche senza il suo primo e iconico eroe? Vi piacerebbe un giorno rivedere Iron Man interpretato da Robert Downey Jr.? Oppure credete che il suo arco si sia concluso definitivamente?