È morto Irrfan Khan, attore indiano di Vita di Pi e Jurassic World

Irrfan Khan, l’attore ricordato da molti per i ruoli in film hollywoodiani come “Vita di Pi“, “Jurassic World” e “Inferno”, è morto all’età di 53 anni. A Khan è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino nel 2018 ed è stato perciò sottoposto a un ampio trattamento a Londra. Si è così ripreso abbastanza da girare quello che sarebbe diventato il suo ultimo film “Angrezi Medium“. Martedì è stato poi ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Kokilaben di Mumbai con un’infezione al colon. È morto a Mumbai, dove si trovava dall’inizio dell’epidemia, a tre giorni di distanza dalla morte della madre 85enne.

Dopo un breve periodo in televisione, Irrfan Khan ha fatto il suo debutto cinematografico con un cameo nel 1988 con “Salaam Bombay”, candidato all’Oscar di Mira Nair. Ha raggiunto la fama mondiale nel ruolo di protagonista nel vincitore del BAFTA di Asif Kapadia “The Warrior” nel 2001. Il grande successo nel cinema indiano è arrivato nel 2004. In quell’anno ha interpretato Macbeth nel film “Maqbool” di Vishal Bharadwaj e l’antagonista in “Haasil” di Tigmanshu Dhulia. Nel 2011, il suo ruolo di soldato trasformato in bandito nel “Paan Singh Tomar” di Dhulia gli è valso il premio nazionale indiano per il miglior attore. A livello internazionale, i ruoli più importanti di Khan sono arrivati con “The Millionaire”, “Vita di Pi”, “The Namesake”, “Jurassic World”, “The Amazing Spider-Man” e “Inferno”.

Il ricordo di alcuni colleghi

Il regista Karan Johar lo ha ricordato attraverso twitter: “Grazie per quei ricordi indelebili del film… grazie per aver alzato il livello come artista… grazie per aver arricchito il nostro cinema”. Per poi aggiungere: “Ci mancherai terribilmente Irrfan ma saremo sempre immensamente grati per la tua presenza nelle nostre vite… il nostro cinema… ti salutiamo”. Anche l’attore veterano indiano Amitabh Bachchan lo ha ricordato: “Un talento incredibile… un collega gentile, un prolifico collaboratore del mondo del cinema, ci ha lasciato troppo presto, creando un enorme vuoto”.