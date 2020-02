Arriva in Italia un concerto dedicato alle migliori opere di John Williams

John Williams è uno dei grandi geni del mondo della musica per il cinema. Il compositore ha regalato negli anni alcune delle colonne sonore più importanti e indimenticabili, diventate iconiche per migliaia di spettatori e fan, che hanno arricchito enormemente i film di cui hanno fatto parte. Ora arriva in Italia un nuovo concerto, che viaggerà in tour per il Paese per portare a tutti gli appassionati la musica di John Williams.

Il meglio di John Williams arriva in concerto in Italia

Si intitolerà The very best of John Williams live in concert e sarà un’esibizione incredibile. Gli appassionati di cinema e musica si potranno fare trasportare all’interno delle atmosfere affascinanti create dal compositore. Un’orchestra di 70 elementi accompagnerà gli spettatori in un viaggio nel genio di John Williams attraverso le sue composizioni più note. Da Harry Poter a Star Wars, passando per Indiana Jones e Schindler’s List sarà un’esperienza incredibile.

A dirigere il tutto sarà Matthias G. Kendliger, che farà da guida in questo percorso insieme alla sua orchestra. Tra le profondità del mare e l’oscurità dello spazio, si andrà a esplorare tutto ciò che ha reso John Williams un mito eccezionale della musica per la settima arte.

Prodotto da Daniel Simon e presentato in collaborazione con ZED!, lo show farà il suo debutto in Italia il prossimo dicembre. Di seguito l’elenco completo delle tappe:

4 dicembre 2020: Brescia, Gran Teatro Morato

5 dicembre 2020: Padova, Gran Teatro Geox

9 dicembre 2020: Firenze, Teatro Verdi

10 dicembre 2020: Torino, Teatro Colosseo

23 marzo 2021: Milano, Teatro dal Verme

I biglietti sono già in vendita sulla piattaforma Ticketmaster. Vi invitiamo a visitare il sito per avere maggiori informazioni su costi, prenotazioni e orari. Siete pronti a questo concerto/viaggio alla scoperta di John Williams?