Italian Movie Award: la cerimonia sarà sulle reti Mediaset

Arriva sulle reti Mediaset la XI Edizione dell’Italian Movie Award, festival dedicato al mondo del cinema italiano all’estero. La serata di premiazione si terrà, come nel 2018, a New York, nel Frank A. Bennack Theater del The Paley Center For Media di Manhattan. Tantissimi gli ospiti presenti, per una serata che celebrerà ancora una volta il cinema italiano e la sua influenza sulla cultura popolare mondiale.

Italian Movie Award, come seguirli su Mediaset

A condurre la serata ci sarà, come ogni anno dal 2009, Luca Abete con il supporto del presidente e direttore artistico Carlo Fumo. Tra gli ospiti ci saranno diversi nomi molto noti al pubblico italiano, da Enzo Sisti a Ludovica Nasti, passando per Massimiliano Gallo e Valentina Lodovini fino ad arrivare all’amato comico Claudio Bisio. Presenti in collegamento dal nostro Paese invece saranno Giampaolo Letta, Paolo Genovese e Paola Cortellesi.

Uno dei momenti principali della serata sarà l’assegnazione del premio Roots, ovvero Radici. Questo andrà all’attore e regista italo-americano John Turturro, noto forse soprattutto per il ruolo di Jesus ne Il grande Lebowski, solo una goccia in una sconfinata e variegata carriera. Turturro riceverà, oltre al riconoscimento sopracitato, anche la prestigiosa Medaglia di Bronzo della Presidenza del senato della Repubblica Italiana.

Come è possibile seguire questa cerimonia? Basterà sintonizzarsi su uno dei due canali Mediaset che trasmetteranno gli Italian Movie Award. Il primo è Mediaset Italia, che manderà in onda l’evento domenica 12 gennaio alle 22.15 (orario di New York) e lunedì 13 gennaio dalle 22.30 (orario di Sidney). Per quanto riguarda l’Italia invece, l’appuntamento è alle ore 01.15 del 14 gennaio su IRIS Mediaset, con una replica il 19 gennaio alle 07.00.