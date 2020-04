J.J. Abrams al lavoro su una serie spin-off di Shining...

J.J.Abrams, il regista di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, sarà produttore esecutivo di tre nuovi show targati HBO Max. Uno di questi ci porterà nell’universo creato da Stephen King. Overlook, questo il nome della nuova serie, si propone infatti come uno spin-off di Shining. Lo show dovrebbe essere incentrato dunque sull’inquietante hotel che ospitò le vicende di Jack Torrence e famiglia. Il portale The Hollywood Reporter ha parlato di una prima stagione composta da dieci episodi, scritti da Dustin Thomason e Scott Brown che insieme si sono occupati proprio di “Castle Rock”. Alla produzione ci saranno anche la Bad Robots di J.J.Abrams e Warner Bros.

Kevin Reilly di HBO Max ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo progetto. “Che avvio meraviglioso per la nostra collaborazione con il team di Bad Robots guidato da J. J. e Katie”, ha esordito. Per poi aggiungere: “Cosa c’è di meglio di un’idea originale di J. J. e di Warner Bros. che accetta di lasciarci lavorare sulla storica IP creata da Stephen King?”

HBO descrive lo show

HBO ha rilasciato anche un comunicato stampa riguardo la notizia. Lo show viene descritto come: “Una serie horror-thriller ispirata e caratterizzata da personaggi iconici del capolavoro di Stephen King The Shining”. Per poi aggiungere: “Overlook esplora le storie non raccontate e terrificanti dell’hotel stregato più famoso della narrativa americana”. Poi si parla delle altre serie in cantiere: “Il progetto riunisce Bad Robot, King e WBTV, che in precedenza avevano collaborato all’acclamata serie psicologico-horror “Castle Rock” per Hulu”.

Ricordiamo che Shining è un film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e co-scritto con Diane Johnson. Tratto dal romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1977, il film narra il dramma di una famiglia che deve svernare in totale isolamento in un hotel in alta montagna. Il figlio, il piccolo Danny, dimostra di possedere delle facoltà extrasensoriali, qui soprannominate the shining (tradotto come “la luccicanza”), che lo portano ad avere visioni dell’oscuro passato del luogo e degli eventi futuri.