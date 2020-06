J.K. Simmons ha già girato il suo ritorno come J. Jonah Jameson

Nella prima scena dopo i titoli di coda di Spider-Man: Far From Home abbiamo assistito ufficialmente al ritorno di J.K.Simmons nel ruolo di J. Jonah Jameson. Ora arriva una grandissima notizia per tutti i fan dello scorbutico direttore del Daily Bugle. Durante una recente intervista con SiriusXM del The Jess Cagle Show, J.K. Simmons ha confermato di aver già girato il suo prossimo cameo nei panni di Jameson. Di conseguenza la Sony Pictures ha già programmato la prossima apparizione del personaggio sul grande schermo.

Le parole di J.K. Simmons

Queste le parole di J.K.Simmons: “Beh sì [J. Jonah Jameson tornerà]. Questa è la risposta breve. C’è un futuro per J. Jonah Jameson dopo una pausa di diversi anni”. Per poi aggiungere: “È apparso brevemente per coloro i quali hanno scelto in modo saggio di restare durante i titoli di coda di Far From Home”. Riguardo il futuro: “C’è un’altra apparizione di JJJ in programma, e da quello che ho sentito ne è già stata pianificata un’altra. Quindi fortunatamente la storia di JJJ proseguirà ora e per sempre”. L’attore, di recente, ha anche confermato di aver firmato per più di un film con l’MCU.

La domanda, però, è: in quale film Simmons riprenderà il suo ruolo? Il prossimo sequel di Spider-Man con Tom Holland non ha ancora iniziato le riprese, quindi i commenti dell’attore, premio Oscar, suggeriscono che si presenti in un diverso adattamento Marvel Comics prima di Spider-Man 3, e ci sono varie opzioni. Se stiamo parlando dell’universo cinematografico Marvel, i seguenti film della MCU sono già stati girati o sono stati girati nel bel mezzo della ripresa prima del COVID-19: Black Widow, Gli Eterni, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

C’è anche la possibilità che Simmons abbia ripreso il ruolo di uno dei seguenti spettacoli MCU Disney +, che sappiamo fossero in produzione prima della chiusura di COVID-19: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki. Ma c’è ancora un’altra possibilità che ha meno senso creativo ma potrebbe essere molto più probabile. La Sony Pictures è andata avanti con i suoi adattamenti Marvel Comics usando personaggi di Spider-Man separati dai film di Tom Holland, che sono coproduzioni con i Marvel Studios. Ciò include film come Venom e il prossimo film di Morbius.