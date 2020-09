J.K. Simmons sulle divergenze con i registi di Spider-Man: Far From Home

Tobey Maguire è stato il protagonista della trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi. C’è però da ricordare che J.K. Simmons, nei panni dell’editore del Daily Bugle J. Jonah Jameson, gli ha spesso rubato la scena nel corso della saga. Con Spider-Man 3, che ha messo fine a quest’era dell’Uomo Ragno, si pensava che non avremmo mai più visto Simmons nel ruolo, ma l’anno scorso l’attore ha fatto un cameo a sorpresa in Spider-Man: Far From Home. In quell’occasione ha avuto un incontro piuttosto veloce con i registi e non sono mancati disaccordi su come il suo protagonista dovesse tornare in scena.

J.K. Simmons racconta l’aneddoto

J.K. Simmons ha affrontato l’argomento durante una chiacchierata con Collider. In merito ha dichiarato: “L’unica cosa su cui non eravamo al 100% d’accordo era quanto questo personaggio dovesse rifarsi ai fumetti e alla trilogia originale di Sam Raimi, e quanto volessimo farlo evolvere, renderlo più contemporaneo… voglio dire, io sono molto legato a quello che avevo fatto in precedenza, per svariate ragioni”. L’attore ha poi scherzato: “Credo che alla fine il compromesso tra noi sia stato: non ha più capelli. [Ride] Onestamente, credo che la decisione l’abbiano presa tipo così: “Non abbiamo tempo di fare un parrucchino. Dobbiamo girare domani qui in ufficio!” Per poi concludere: “Insomma, J. Jonah Jameson o ha perso i capelli negli ultimi anni, oppure ha indossato un parrucchino per tutto il tempo. Io non lo so, decidete voi!”

È vero che, a differenza di quello che abbiamo visto nei primi tre film di Spider-Man, il Jameson del MCU non sembra essere stato strappato direttamente dalle pagine dei fumetti. Inoltre, piuttosto che essere un giornale tradizionale, The Daily Bugle nel MCU è un sensazionalista e controverso sito di notizie online, con Jameson che funge da uomo testardo al comando.