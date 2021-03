Le uscite di marzo 2021 per Edizioni BD e J-POP Manga

Sono tante le novità che J-POP Manga e Edizioni BD portano in libreria e fumetteria a marzo 2021. J-POP chiude la saga The Promised Land, con il ventesimo capitolo che arriva proprio il 31 marzo. Ma sono anche molte le serie che iniziano, come Neun e Rent a Girlfirend per J-POP e l’esordio di Guillaume Singelin con PTSD per Edizioni BD.

Edizioni BD e J-POP Manga: le novità di marzo 2021

Il mese di marzo per J-POP inizia domani, il 3. Arriva infatti il primo numero di Neun: un bambino cui danno la caccia gli spietati sicari di Himmler, in questo thriller storico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma il 3 marzo arriva per J-POP Manga anche lo shōnen Rent a Girlfriend, che ha per protagonista un ragazzo ventenne che decide di “affittare una fidanzata” dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza.

Il 24 marzo arriva invece per Edizioni BD l’atteso PTSD, la sigla inglese che sta per disturbo post-traumatico da stress. Questa è la sindrome diagnosticata a Jun, soldatessa congedata che torna in quella che ormai non riconosce più come la sua “casa”. La graphic novel di Guillame Singelin ha conquistato tantissimi lettori in Francia e USA, debutta ora in Italia.

Infine, il mese si conclude con il gran finale di The Promised Neverland, di cui esce il volume 20. Un finale attesissimo per una serie che ci ha tenuto con il fiato sospeso.

Il calendario di J-POP Manga e Edizioni BD

Il 3 marzo 2021 arrivano:

Neun 1,

Rent a Girlfriend 01

Shin Violence Jack Box Vol. 1-2 – Go Nagai Ultimate Edition

Super Hxeros 05,

World’s End Harem 11,

Horimiya 15.

Il 10 marzo trovate invece:

Danmachi – Light Novel 10,

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 05,

Il Bisturi e la Spada 6 – Osamushi Collection,

Land Of The Lustrous 06

The Quintessential Quintuplets vol.14, l’ultimo della serie.

Il 17 marzo:

La Finestra Di Orfeo

Killing Stalking, volume 6 (l’ultimo)

Shin Violence Jack 1 – Go Nagai Ultimate Edition

Blue Period 04,

Dead Tube 15,

Hell’s Paradise – Jigokuraku 09,

Kingdom 45.

Il 24 marzo:

PTSD,

L’impero Delle Otome 12,

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 05,

Lady Oscar Collection – Le Rose Di Versailles 3,

So I’m A Spider, So What? 05,

Tokyo Revengers 02,

Tokyo Revengers 03,

Triton 2 – Osamushi Collection.

Infine il 31 marzo trovate:

The Promised Neverland,

Caste Heaven 6,

Golden Kamui 22,

Gundam Unicorn 14 – Bande Dessinee,

Komi Can’t Communicate 04,

Rikudo 22,

Steins;Gate Zero 5,

Sword Art Online – Project Alicization 04.

Trovate qui tutte le proposte di J-POP Manga ed Edizioni BD. In questo nostro articolo potete invece dare un’occhiata ai migliori titoli del mese scorso, se ve li foste persi.