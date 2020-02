Jaimie Alexander è pronta a tornare nel ruolo di Lady Sif?

Jaimie Alexander potrebbe fare ritorno nel Marvel Cinematic Universe. Dopo aver interpretato Lady Sif in Thor e Thor: The Dark World, l’attrice non ha fatto presenza nell’ultimo capitolo dedicato al Dio del Tuono. L’attrice, durante una diretta Instagram, ha svelato di essere in procinto di iniziare un nuovo progetto di cui però non può svelare nulla. Le sue parole potrebbe portare proprio ad un progetto Marvel, in prima battuta a Loki, la serie tv con Tom Hiddleston che sbarcherà il prossimo anno sulla piattaforma Disney+. Da considerare però anche ad un suo possibile ritorno in Thor: Love and Thunder, al fianco di Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson.

Jaimie Alexander parla di Lady Sif

Queste le parole di Jaimie Alexander su Lady Sif: “ho già fatto quel ruolo e ne sono stata in grado. Potrei rifarlo in futuro. A cosa sto lavorando adesso? Vorrei poterlo dire, ma probabilmente smetterei di vivere”. E infine: “Mi dispiace, ma non posso dirlo. Grazie, però, per averlo chiesto”.

Ricordiamo che Lady Sif è un personaggio dei fumetti, creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Temibile guerriera asgardiana, ispirata all’omonima dea della mitologia norrena, Sif è un’amica d’infanzia e compagna d’avventure di Balder. Dei Tre guerrieri e, soprattutto, di Thor, col quale, oltre ad aver combattuto fianco a fianco in molteplici battaglie, condivide una storica quanto altalenante relazione sentimentale.

Lady Sif possiede i poteri comuni a tutti gli asgardiani, quali forza, agilità, velocità. I riflessi e resistenza sovrumani dovuti al fatto che pelle e ossa asgardiane siano all’incirca tre volte più dense di quelle di un comune essere umano. La sua longevità è inoltre quasi illimitata e, raggiunta la maturità, il suo invecchiamento si è praticamente cristallizzato. Sif ha dimostrato di possedere l’abilità di teletrasportare se stessa ed altri individui dalla Terra ad Asgard e viceversa.