Bob Iger è interessato ad acquistare il franchise di James Bond

Bob Iger, CEO della Disney, è stato considerato dalla celebre rivista Time’s Business la persona dell’anno 2019 grazie al suo lavoro per la multinazionale statunitense.

Qualche giorno fa, Iger, classe 1951, ha parlato alla stampa dell’idea di acquistare il franchise di James Bond. Niente di sicuro e ufficiale, per lo meno al momento. Alla domanda su quali fossero i più grandi franchise sulle quali la Walt Disney avrebbe potuto mettere le mani prossimamente, il suo CEO Iger ha tirato in ballo Harry Potter, Il Signore degli Anelli e, ovviamente, anche James Bond. In aggiunta ha rivelato: “In questo momento non stiamo cercando di comprare niente. Tuttavia, io sono sempre stato un grande fan di James Bond e 007.”

Bob Iger e Baby Yoda

Si poteva non parlare di Baby Yoda e del suo debutto nella serie televisiva The Mandalorian? Certo che no. Il personaggio e Bob Iger sono stati perfino immortalati assieme in uno scatto pubblicato sulla rivista Time. Il CEO di Disney ha affermato: “Dal momento in cui ho visto le orecchie verdi e i suoi occhi spuntare da sotto la coperta mi sono reso conto del successo che avrebbe riscosso.”

Il 2019 è stato un anno particolarmente intenso per Disney. Con il debutto di Disney+, Bob Iger ha dato inizio a un nuovo entusiasmante viaggio per Disney, che si prolungherà nei dieci anni avvenire.

“Molto probabilmente questo è stato uno degli anni più produttivi che abbiamo vissuto negli ultimi quindici anni di lavoro qui. In questo periodo, nel 2018, non avevamo ancora acquisito Fox e Hulu. Non avevamo dato inizio ai due nuovi progetti incentrati sulla Galassia lontana lontana, e nemmeno il lancio della piattaforma streaming Disney+.”

Anche l’anno prossimo si preannuncia pieno di interessanti novità. Tra queste, anche il live-action di Mulan, Marvel’s Black Widow, Marvel’s The Eternals, Onward, Soul, e tanto altro ancora.