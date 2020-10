James Bond: tra gli streamer è guerra di offerte per il film

Si dice che il film di James Bond No Time to Die salterà i cinema per debuttare su un servizio di abbonamento premium. Secondo Binged, Apple TV + e Netflix sono i primi nella guerra di offerte per i diritti di streaming di No Time to Die. Il sito ha aggiunto che MGM Studios è “sotto un’enorme pressione” per vendere No Time to Die, considerando che le previsioni per i teatri nazionali e internazionali di aprirsi completamente sulla scia del coronavirus (COVID-19) si estendono fino al 2021.

Amazon ha acquisito di recente il sequel de Il Principe Cerca Moglie

Un recente esempio di film di alto profilo venduto a un servizio di streaming è Il Principe Cerca Moglie 2, il sequel de Il Principe Cerca Moglie del 1988 con Eddie Murphy e Arsenio Hall. Amazon Studios ha acquisito il sequel per 125 milioni di dollari, con il film che debutterà in streaming il 18 dicembre. Naturalmente, anche altri lungometraggi sono stati ritirati dalle uscite cinematografiche a favore dei servizi di streaming. Disney+ ha trasmesso in streaming Onward e Artemis Fowl per i suoi abbonati e ha anche reso Mulan disponibile con il suo accesso Premium a un prezzo aggiuntivo. Il prossimo film che salterà le sale per Disney+ è Pixar’s Soul, che sarà presentato in anteprima il giorno di Natale. Warner Bros.’ Scoob! e Trolls World Tour della Universal Pictures sono anche altri esempi.

Parlando della Warner Bros., Tenet di Christopher Nolan è stato il primo lungometraggio ad attenersi a un’uscita nelle sale, anche se prevedibilmente ha avuto un incasso inferiore alle aspettative, secondo il CEO di AT&T John Stankey. “Questa cosa è solo più grande di tutti noi, e vogliamo solo che la gente vada a vedere questo film nel modo giusto e sicuro”, ha detto Daniel Craig parlando del ritardo di James Bond No Time to Die in The Tonight Show With Jimmy Fallon.