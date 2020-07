James Cameron è stupito dalla bellezza di Avatar 2

James Cameron è tornato a parlare di Avatar 2, sottolineando la bellezza dello show in costruzione. Il regista si è detto entusiasta: “Ho a che fare con le immagini di questo mondo ogni singolo giorno e ci sono momenti in cui le guardo e penso: ‘È davvero fantastico”. Per poi aggiungere: “E con ciò giuro di non starmi dando delle pacche sulle spalle da solo”. James Cameron ha firmato la sceneggiatura insieme a Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver e Shane Salerno. L’uscita di Avatar 2 è fissata al dicembre 2021. Nel cast ritorneranno Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver e Stephen Lang. Tra i nuovi arrivi sul set ci sono anche quelli di Kate Winslet e Oona Chaplin.

James Cameron sulla post-produzione

Di recente James Cameron, riguardo Avatar 2, ha svelato che la post-produzione e il montaggio sono ancora gestiti in remoto. “Il lato positivo è che la Nuova Zelanda sembra essere stata molto efficace nel controllo del virus e il loro obiettivo non è la mitigazione, ma l’eradicazione, che credono di poter fare con la traccia e il test aggressivi”, ha spiegato Cameron. “Quindi c’è una buona possibilità che le nostre riprese possano essere ritardate di un paio di mesi, ma possiamo ancora farlo. Quindi questa è una buona notizia”. Il regista ha poi aggiunto: “Abbiamo tutti – tutti quelli di Weta Digital e Lightstorm – che lavorano da casa nella misura possibile”. “Ma il mio lavoro è sul palco con le videocamere virtuali e così via, quindi posso fare un po’ di editing, ma per me non è eccezionale”.

L’account Twitter ufficiale di Avatar 2 ha pubblicato una nuova foto dietro le quinte degli attori Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington e Cliff Curtis in una ripresa subacquea. “Dal set dei sequel: Zoe Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet e Cliff Curtis si prendono una pausa dopo le performance subacquee per una foto veloce”, ha twittato l’account ufficiale del film Avatar. “Fatto divertente: gran parte della delle prestazioni hanno avuto luogo in questo serbatoio da 900.000 galloni, costruito appositamente per i sequel”.