James Cameron dispiaciuto per il rinvio di Avatar 2

James Cameron, attraverso l’account Instagram ufficiale di Avatar 2, ha parlato dei ritardi della data di uscita dei film annunciati di recente. Il regista ha fornito un aggiornamento sulla produzione dei sequel multipli e su come la pandemia abbia influenzato alcuni aspetti delle riprese. Cameron ha esordito dicendo “Ti vedo” in Na’vi, la lingua ufficiale di Pandora. James Cameron ha continuato affermando che stanno attualmente girando in Nuova Zelanda Avatar 2, ma la pandemia impedisce loro di fare lavori di produzione virtuale sui loro palcoscenici a Los Angeles.

James Cameron commenta il rinvio di Avatar 2

“Quel lavoro è tanto importante per i film quanto il lavoro d’azione dal vivo”, ha spiegato Cameron, dichiarando che il primo sequel di Avatar era sulla buona strada per l’uscita nel dicembre 2021 prima della pandemia, ma il lockdown ha influito sul programma, impedendo i progetti iniziali. “Non c’è nessuno più deluso di questo ritardo di me”, ha scritto il regista. “Ma sono incoraggiato dalle incredibili esibizioni del nostro cast e dallo straordinario lavoro che Weta Digital sta facendo dando vita al mondo di Pandora e ai personaggi del film.”

Camerino ha inoltre ringraziato i fan e Disney Studios per il loro supporto. “Soprattutto, sono grato a voi, i nostri fan, per il vostro supporto nel corso degli anni e prometto che ciò che porteremo nei cinema lo farà”, ha aggiunto. James Cameron ha concluso appropriatamente dicendo “grazie” in Na’vi. Le modifiche della data per i sequel sono le seguenti: Avatar 2 (17 dicembre 2021 è ora il 16 dicembre 2022), Avatar 3 (precedentemente il 22 dicembre 2023 ora è il 20 dicembre 2024), Avatar 4 (precedentemente dic 19, 2025 va al 18 dicembre 2026), Avatar 5 (precedentemente il 27 dicembre 2027 va al 22 dicembre 2028). Di recente il regista è tornato a parlare di Avatar 2, sottolineando la bellezza dello show in costruzione.