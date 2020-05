James Cameron svela il suo guilty pleasure

James Cameron ha rivelato in una nuova intervista che sta trascorrendo questo periodo di pausa forzata guardando film. Il regista svela, attraverso Empire, il suo guilty pleasure: “Uno di quei film che si potrebbero considerare dei guilty pleasure, ma che io trovo siano in realtà fatti molto bene è Resident Evil“. Menzionando in particolare uno dei membri del cast di Avatar come il motivo per cui il film gli piace. “Guardare Michelle Rodriguez in quel film, muoversi come questa ferale creatura… Mi riempie di gioia”.

James Cameron ha continuato a parlare di come trascorre il tempo con la sua famiglia, ovvero provando ad impartire anche qualche lezione sulla storia del cinema ai figli. “Sto cercando di organizzare queste serate cinema con i miei figli, ma i loro gusti sono così diversi dai miei”. Per poi aggiungere: “Ma cerco comunque di espandere un po’ i loro orizzonti. L’altra sera erano in vena di film Western, e io ho suggerito ‘Che ne dite de Il Grinta con John Wayne?’ e loro mi hanno risposto ‘Chi è John Wayne?’ Allora ho deciso ‘Ok, ci vediamo Il Grinta’. Lo hanno adorato. Le mie figlie adolescenti hanno una passione per i cavalli, e ora sanno chi è John Wayne”, ha aggiunto.

Avatar ancora sospeso

Probabilmente Cameron avrà ancora più tempo per mostrare ai suoi figli alcuni dei suoi film preferiti, poiché le attuali linee guida sulla distanza sociale in Nuova Zelanda mantengono sospesa la produzione dei sequel di Avatar. “Questa situazione sta mettendo a dura prova il nostro percorso”, ha aggiunto Cameron. Che ha poi chiarito: “Voglio tornare a lavorare su Avatar, cosa che in questo momento non ci è permesso fare in base alle leggi o alle regole di emergenza dello stato. Quindi è tutto in sospeso in questo momento”.