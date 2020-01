Come? James Corden non guida davvero nel Carpool Karaoke?

Si parla spesso della magia del cinema e della televisione e proprio come quella dei prestigiatori che vediamo sul palcoscenico, non vogliamo davvero sapere qual è il trucco nascosto. È per questo motivo che in molti appassionati sono rimasti stupiti dallo scoprire che James Corden, nei divertentissimi e celebrati siparietti del Carpool Karaoke, non è davvero alla guida del veicolo.

James Corden non guida nel Carpool Karaoke, il tweet diventato virale

A far emergere la terribile verità è stato un tweet, pubblicato nelle ultime ore da un fan dello show. Questi ha incrociato le riprese di uno di questi sketch e ha ripreso la scena, mostrando come effettivamente siano realizzati. Al contrario di quanto potreste aver pensato, non ci sono green screen coinvolti. Le riprese non si svolgono in studio, ma effettivamente in mezzo al traffico cittadino. Tuttavia, l’automobile in cui il presentatore e l’ospite chiacchierano e cantano è posizionata su un’impalcatura e un furgone la traina in giro per la città.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu — Zoli ⚡️ (@zolihonig) January 23, 2020

“Ho visto James Corden e Justin Bieber che giravano il Carpool Karaoke e questo è il motivo per cui ho problemi a fidarmi della gente – non sta neanche guidando!“

Ovviamente non si tratta di una notizia così sconvolgente a pensarci bene. Sequenze del genere non sono sicuramente facili da girare e realizzarle direttamente su strada potrebbe essere rischioso. Inoltre, questo espediente permette al presentatore di ignorare la guida del veicolo e concentrarsi sullo sketch.

Insomma, razionalmente ha completamente senso che le riprese avvengano in questo modo, in completa sicurezza per salvaguardare la salute non solo delle star a bordo dell’auto, ma anche di tutti gli altri soggetti presenti sulla strada. Tuttavia, è sempre una sorpresa quando si scopre il trucco dietro le quinte e non sempre questa è positiva.

E voi? Sapevate che fosse questo il metodo di ripresa degli sketch? Oppure pensavate fosse girato in maniera più ‘naturale’?