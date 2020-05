Le stelle del cinema leggeranno James e la pesca gigante...

Un gruppo di celebrità si prepara a leggere il classico James e la pesca gigante a scopo benefico. La lettura diventerà una vera e propria serie, composta da 10 episodi, durante i quali verrà letto per intero il romanzo destinato ai bambini. La squadra comprende Ryan Reynolds, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Lupita Nyong’o Chris. Oltre a Hemsworth, Liam Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tessa Thompson, Taika Waititi, Meryl Steep e Cara Delevingne. Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per aiutare le persone colpite dalla pandemia di COVID-19 e andrà in onda esclusivamente sul canale YouTube di The Roald Dahl Company.

Taika Waititi ha pubblicato un video, disponibile sul canale, dove annuncia lo show. In questo vediamo molte stelle che vi parteciperanno, come Ben Schwartz, Eddie Redmayne, Billy Porter, Sarah Paulson, Gordon Ramsay e altri.

Taika Waititi presenta l’iniziativa

Taika Waititi, sull’iniziativa, ha dichiarato: “Essendo un bambino adulto e avendo letto più volte James e la pesca gigante alle mie figlie, sono entusiasta di poter collaborare con i miei amici, il team Dahl e Partners In Health per raccontare questa storia eaiutare i più bisognosi in questo momento. Questa stravagante e meravigliosa storia parla di resilienza nei bambini, trionfo sulle avversità e gestione di un senso di isolamento che oggi non potrebbe essere più rilevante”. Nuovi episodi di James and the Giant Peach saranno disponibili lunedì, mercoledì e venerdì alle 13:00 ET. Il primo episodio con Chris Hemsworth, Liam Hemsworth e Nick Kroll è ora disponibile.