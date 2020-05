James Gunn è favorevole alla Ayer Cut di Suicide Squad...

James Gunn ha dato il suo sostegno al taglio di Suicide Squad di David Ayer, ammettendo che sarebbe stato “d’accordo” con l’uscita della visione originale del regista per il film del 2016. Dopo la notizia sull’uscita della Justice League di Zack Snyder su HBO Max nel 2021, le speculazioni sul fatto che Suicide Squad potesse ottenere il proprio Ayer Cut sono decollate. Le dichiarazioni di David Ayer poi non hanno fatto che alimentare ulteriormento le speranze dei fan.

I’d be okay with whatever @DavidAyerMovies & Warners wanted to release with that no problem. — James Gunn (@JamesGunn) May 27, 2020

James Gunn appoggia il collega

Quando un fan ha chiesto a James Gunn cosa pensasse dell’Ayer Cut, il regista ha risposto: “Sarei d’accordo con qualsiasi cosa @DavidAyerMovies & Warners, non ci sarebbero problemi”. Lo scambio ha attirato l’attenzione di Ayer, che ha ringraziato il collega regista per il suo supporto e ha detto che non vede l’ora di vedere la versione di Gunn sulla Task Force X. Gunn sta ora lavorando su una sorta di sequel reboot di Suicide Squad e quindi gli attestati di stima verso il collega gli fanno onore.

Di recente, David Ayer ha iniziato a regalare ai fan maggiori dettagli sul taglio. Ha dichiarato che il Joker di Jared Leto è stata la più grande vittima della sua visione e ha inoltre ammesso che il suo “cuore si è spezzato” per come si è sviluppata la sua storia. C’erano anche piani di demolizione per una storia d’amore tra Harley Quinn/Deadshot oltre ad altri retroscena per il dottor June Moone. Suicide Squad è stato stroncato dalla critica pur incassando circa 750 milioni di dollari a livello globale. Nel film comparivano fra gli altri Will Smith, Jared Leto, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje. Oltre a Scott Eastwood, Karen Fukuhara, Ike Barinholtz, Cara Delevingne e soprattutto Margot Robbie.