James Gunn rivela il film che più lo ha ispirato per The Suicide Squad

DC FanDome si è tenuto lo scorso fine settimana e ha svelato molte novità sul prossimo film di James Gunn, The Suicide Squad. Durante un video che dava una prima occhiata al film, il produttore Peter Safran ha paragonato lo show a “un crudo film di guerra degli anni ’70” mescolato con “la brillantezza dei personaggi e della commedia di James Gunn”. Quest’ultimo, attraverso Twitter, ha affermato che il suo film è parzialmente ispirato a Quella sporca dozzina, il film di guerra del 1967 con Lee Marvin diretto da Robert Aldrich. “#Inspiration #thesuicidesquad”, ha scritto Gunn su Instagram con un poster per The Dirty Dozen.

La sinossi di Quella sporca dozzina

La sinossi dell’IMDb per Quella sporca dozzina è la seguente: “Durante la seconda guerra mondiale, a un maggiore ribelle dell’esercito americano viene assegnata una dozzina di assassini condannati per addestrarli e guidarli in una missione di assassinio di massa di ufficiali tedeschi”.

Il cast di Suicide Squad include Viola Davis come Amanda Waller, Margot Robbie come Harley Quinn, Idris Elba come Bloodsport, Jai Courtney come Captain Boomerang. Oltre a Joel Kinnaman come Rick Flagg, David Dastmalchian come Polka-Dot Man, Steve Agee come John Economos e King Shark (riferimento sul set). Inoltre Daniela Melchior come Ratcatcher 2, John Cena come Peacemaker, Michael Rooker come Savant, Flula Borg come Javelin, Peter Capaldi come Thinker. Un cast molto corposo che vede Nathan Fillion come Tok, Mayling Ng come Mongal, Pete Davidson come Blackguard, Sean Gunn come Weasel, Joaquin Cosio come il generale Mateo Suarez. Completano il tutto Juan Diego Botto come Luna, Storm Reid come Tyla, Alice Braga come Sol Soria, Jennifer Holland come Emilia Harcourt e Taika Waititi in un ruolo sconosciuto. The Suicide Squad è attualmente impostato per il rilascio il 6 agosto 2021.