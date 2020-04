James Gunn ha dovuto lottare per Bautista

Il regista James Gunn, in risposta ad alcuni fan su Twitter, ha svelato di aver dovuto insistere molto per poter avere Dave Bautista nel cast del film Guardiani della Galassia. L’attore non era infatti particolarmente preso in considerazione dai produttori per la scarsa esperienza nella recitazione. James Gunn ha quindi spiegato che c’è stato un vero e proprio braccio di ferro per portarlo nello show. “Ho dovuto lottare per lui ed è stata la lotta più meritevole che abbia mai affrontata. Ti voglio bene e mi manchi Dave Bautista”, ha scritto. Prima che a Dave Bautista, il ruolo di Drax il distruttore era stato offerto a Jason Momoa, che rifiutò a quanto pare per motivi economici.

I had to fight for him – and it was the most worthy fight I’ve ever fought. Love and miss you @DaveBautista. https://t.co/H3f0rHLqsW — James Gunn (@JamesGunn) April 5, 2020

L’inizio delle riprese del terzo capitolo previste a febbraio 2021

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora fissato una data di uscita ufficiale. Le riprese del film dovrebbero partire a Febbraio 2021. Torneranno nel cast Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Pom Klementieff e Karen Gillan. Vin Diesel e Bradley Cooper che offriranno ancora le loro voci. Nel film è atteso anche Chris Hemsworth nei panni di Thor. Il terzo capitolo vedrà inoltre la presenza di una nuova versione di Groot. L’alieno dalla forma di albero doppiato da Vin Diesel sarà ovviamente presente nel nuovo film, ma avrà un look ancora differente da quello del passato.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia (Guardians of the Galaxy) è un film del 2014 diretto e co-scritto da James Gunn. Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures è il decimo film del Marvel Cinematic Universe e quarta pellicola della cosiddetta Fase Due. Basato sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, il film è stato scritto da Gunn e Nicole Perlman. I Guardiani della Galassia ha riscosso un gran successo, incassando 772 milioni di dollari in tutto il mondo.