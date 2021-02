James Gunn spiega perché ha voluto John Cena in The Suicide Squad

Nel periodo precedente alla produzione di The Suicide Squad, per i fan è stata una sorpresa scoprire l’ingresso nel cast della superstar della WWE John Cena. Non è passato molto tempo prima che trapelasse anche il ruolo che avrebbe interpretato, Peacemaker, un personaggio che la DC acquistò dalla Charlton Comics quando crollò. Durante una pausa di produzione, James Gunn ha risposto alle domande dei fan su Instagram, tra cui una sul perchè abbia scelto John Cena. “L’ho amato in Trainwreck e ho lavorato appositamente per trovare un ruolo che facesse al caso suo”, ha ammesso.

I nuovi ingressi nel cast di Peacemaker

Alison Araya di Riverdale e Lenny Jacobson di For All Mankind si sono uniti al cast di Peacemaker della HBO Max. Secondo Variety, i due interpreteranno la coppia sposata Amber (Araya) ed Evan (Jacobson). I due si uniscono ai membri del cast recentemente annunciato: Nhut Le, Elizabeth Faith Ludlow e Rizwan Manj. Nhut Le interpreterà Hadley “Rip” Jagger, alias Judomaster. Maestro di arti marziali, Judomaster è specializzato in judo e boxe. Elizabeth Faith Ludlow interpreterà Keeya, mentre Manj sarà Jamil. Le descrizioni di questi personaggi non sono state condivise al momento dell’annuncio. Peacemaker sarà invece interpretato da John Cena, che farà il suo debutto in The Suicide Squad di James Gunn. Queste, dunque, al momento le notizie sul cast di Peacemaker.

La serie di otto episodi è attualmente in fase di riprese e servirà come “un’opportunità per approfondire i problemi del mondo attuale attraverso l’obiettivo di questo supereroe / supercriminale“, secondo James Gunn, che sta scrivendo e dirigendo la serie. Questa assumerà un tono più maturo rispetto alle altre serie TV DC Comics attualmente in onda, come The Flash e Supergirl.