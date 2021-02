James Gunn e Margot Robbie insieme per un altro film DC Comics?

Lo scrittore/regista di Suicide Squad James Gunn potrebbe lavorare a un altro progetto con la DC Films, e sembra che questo potrebbe coinvolgere la Harley Quinn di Margot Robbie. Su Instagram, un fan ha chiesto a Gunn se stesse lavorando ad altri progetti DC oltre a The Suicide Squad e all’imminente serie HBO Max con il personaggio di John Cena Peacemaker. Il regista ha risposto in maniera vaga, “Forse solo un po’. Un dito si è immerso”. Non è chiaro fino a che punto Gunn sarebbe stato coinvolto in questo nuovo progetto; tuttavia, ha già elogiato il lavoro con la Warner Bros. una volta terminata la post-produzione di The Suicide Squad. Il motivo è che “non hanno mai interferito neanche una volta”.

La risposta di James Gunn su Margot Robbie

A James Gunn è stato anche chiesto se avrebbe lavorato di nuovo con Robbie nei panni di Harley Quinn. “Margot e io ne abbiamo discusso proprio l’altro giorno”, ha risposto. “Dovremo vedere cosa succede!” James Gunn sta attualmente girando il suo secondo progetto con la DC Films, Peacemaker. La produzione della serie spinoff Suicide Squad è iniziata a gennaio e lo show ha recentemente lanciato un account Twitter ufficiale, che ha condiviso le foto dietro le quinte di Gunn, Cena e il resto del cast.

James Gunn ha scritto tutti gli otto episodi e ne ha diretto il primo. Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di uscita ufficiale, il Chief Content Officer di HBO Casey Bloys ha recentemente rivelato che lo spettacolo dovrebbe essere presentato in anteprima a gennaio 2022. Scritto e prodotto da James Gunn, Peacemaker è interpretato da John Cena, Steve Agee, Danielle Brooks. Oltre a Robert Patrick, Jennifer Holland, Chris Conrad, Chukwudi Iwuji. Infine troviamo Lochlyn Munro, Annie Chang, Christopher Heyerdahl, Alison Araya e Lenny Jacobson. La serie di otto episodi arriverà su HBO Max nel gennaio 2022.