James Gunn ribadisce di non voler fare uno Star Wars

James Gunn ha svelato il motivo per cui non è interessato a realizzare un film legato alla saga di Star Wars. Il regista, impegnato a rispondere alle domande dei suoi fan sui social, ha deciso di affrontare l’argomento legato ai franchise cinematografici. Di fronte alla domanda di una fan, Gunn è stato chiaro: “No, mi interessa come filmmaker. Non riesco a pensare a nessun franchise a cui vorrei lavorare oltre quelli di cui faccio già parte”.

Qualche mese fa il regista ha appunto parlato del mondo di Guerre Stellari nel corso di una chiacchierata su The Mandalorian. Sull’eventuale disponibilità a girare un episodio, lui ha dichiarato: “Non mi interessa realmente, no”. Il filmmaker tornerà a collaborare in futuro con la Disney in occasione di Guardians of the Galaxy Vol. 3. Parliamo del nuovo capitolo della trilogia tratta dai fumetti della Marvel, a cui si dedicherà al termine del lavoro su The Suicide Squad.

Nel particolare, l’arrivo di The Suicide Squad è previsto ad oggi per il 6 l’agosto del 2021. Nel cast troviamo Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang). Oltre a Peter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena. Ricordiamo che il primo capitolo di Suicide Squad è un film del 2016 scritto e diretto da David Ayer.

Un cast ricco per The Suicide Squad

Basato sull’omonimo gruppo di supercattivi dei fumetti DC Comics, il film è interpretato da un cast corale che comprende Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis. Oltre a Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne, ed è la terza pellicola del DC Extended Universe. Nel 2017 ha vinto il Premio Oscar al miglior trucco, a cura di Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson.