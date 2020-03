James Gunn avrebbe diretto un terzo Scooby-Doo

All’inizio degli anni 2000 sono arrivati al cinema due adattamenti in live-action delle avventure di Scooby-Doo e a scriverli, per chi non lo sapesse, c’era James Gunn. Con questa coppia di film l’atuore ha avuto la sua prima grande occasione dopo anni e anni di gavetta, più di un decennio prima di occuparsi dei Guardiani della Galassia. Gunn è molto affezionato a queste pellicole e spesso racconta aneddoti curiosi a riguardo. Come quelli in merito a un terzo film…

James Gunn svela i piani per il terzo film su Scooby-Doo

Come spesso fa, il regista ha tenuto una sessione di domande e risposte sui suoi profili social per chiacchierare con i suoi fan. Durante questa occasione qualcuno gli ha chiesto se sarebbe interessato a dirigere un terzo capitolo di quella serie. Gunn ha spiegato che un progetto simile non sarebbe possibile, ma che inizialmente era proprio quella l’idea, poi accantonata a causa dei risultati non ottimali del sequel:

“Ho firmato un contratto per scrivere e dirigere il numero 3 nel 2004, ma il secondo sebbene sia andato piuttosto bene, non è andato abbastanza bene da portare a un terzo, quindi il film non si è mai realizzato“.

Tuttavia, non sembra esserci grande rimpianto per l’autore. Anzi, James Gunn successivamente ha sottolineato come l’esperienza fatta sul set dei due film di Scooby-Doo lo abbia aiutato moltissimo nella sua carriera, fino ad arrivare all’universo Marvel.

“Detto ciò, è proprio perché ho fatto da apprendista come regista su quei film che mi sono trovato pronto e capace di occuparmi dei Guardiani quando è arrivato il momento“.

Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un terzo capitolo della serie cinematografica di Scooby-Doo? E qual è la vostra opinione su James Gunn come regista e autore? AveteConoscete i suoi lavori oltre a quelli realizzati per il Marvel Cinematic Universe?