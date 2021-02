James Gunn spiega il suo coinvolgimento in Thor

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono iniziate e il regista James Gunn ha confermato il suo coinvolgimento nel film. Un fan, attraverso twitter, gli ha chiesto quanto ci sia di suo nello show. Questa la risposta di James Gunn su Thor: “Non molto, Taika Waititi sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo parlato prima che iniziasse a scrivere la sceneggiatura sul dove fossero e volesse portare i personaggi”. E ha poi aggiunto: “E lui di contro ha letto la sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 3, poi ho letto io la sua e gli ho detto che ne pensavo”.

