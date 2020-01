James Marsden tornerebbe come mutante nel Marvel Cinematic Universe

Mentre il Marvel Cinematic Universe si prepara a ripartire con la Fase 4, i fan guardano già da tempo al futuro. Fin dai primi annunci della fusione tra Disney e Fox, gli appassionati infatti hanno iniziato a interrogarsi sul possibile destino degli X-Men e la loro introduzione nel franchise una volta tornati i diritti. Oggi ne parla uno degli attori classici di questo mondo, James Marsden, che si dichiara pronto a tornare nel mondo Marvel.

James Marsden tornerebbe nei panni di un eroe Marvel

L’attore è stato infatti parte della squadra originale degli X-Men cinematografici. Nel film del 2000 di Bryan Singer infatti era proprio lui a interpretare Ciclope, uno dei personaggi chiave del team nei fumetti e nella versione del grande schermo. Marsden ha continuato nel ruolo per tutta la prima trilogia, per poi tornare con un cameo in X-Men – Giorni di un futuro passato.

In questi giorni è coinvolto in una serie di interviste per promuovere il suo prossimo progetto Sonic The Hedgehog. Proprio durante una di queste è stato chiesto a James Marsden se sarebbe disposto a tornare in un film Marvel e l’attore ha risposto così:

“Sicuro. Potrebbe essere strano. Una cosa è riunirsi in qualche modo alla Marvel o riunirsi alla DC o simili, ma tornare effettivamente negli X-Men come un altro personaggio potrebbe sembrare un po’ strano. Però sarei disponibile a farlo. Voglio dire, quello era un mondo per cui ho grandissimo rispetto e sono davvero grato di essere stato parte di quella famiglia per un lungo periodo di tempo. È uno di quei momenti speciali della mia carriera e sarei assolutamente aperto a riprenderlo“.

Voi cosa ne dite? Vorreste vedere James Marsden ritornare nel mondo degli X-Men? E se sì, quale dei mutanti Marvel vorreste che interpretasse? Oppure vorreste rivederlo nuovamente nei panni di Ciclope?