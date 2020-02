James Marsden da un consiglio al futuro Ciclope del MCU

Uno dei protagonisti della saga di X-Men, James Marsden, dà alcuni consigli al prossimo Ciclope. Durante un’intervista promozionale su Sonic The Hedgehog, l’attore ha rilasciato alcuni suggerimenti. Queste le sue parole: “Per me la sfida più grande è stata che il pubblico e gli altri attori non erano i grado di guardarmi negli occhi. Sicuramente è stato un handicap nel dare forma ed energia al personaggio”. Poi ha aggiunto: “Scott Summers ha un’indole che richiama quella dei Boy Scout: il suo motto è “fai la cosa giusta” e sarà sempre all’opposto di Wolverine”. Il motivo è semplice: “Molto più imprevedibile e guidato dall’istinto. Direi solo di avvicinarsi al ruolo senza preconcetti, d’immedesimarsi in lui e di plasmare la propria interpretazione senza farsi influenzare”.

I consigli di James Marsden

James Marsden continua la sua analisi: “I fan dei fumetti ti diranno sempre “deve essere così” o “dovresti fare in questo modo”. Una sfida non facile: “Trova un nuovo modo per renderlo interessante. Perché è difficile ottenere qualcosa di interessante, bello e diverso quando nessuno può vedere i tuoi occhi. Che ovviamente, sono la parte principale del personaggio”. Ricordiamo che l’attore, dopo aver rifiutato un ruolo poi andato a Ryan Phillippe nel film Studio 54, gli viene assegnata la parte del Ciclope nel film di Bryan Singer X-Men.

X-Men è una serie di film basati sugli omonimi supereroi dei fumetti Marvel Comics. Prodotta da Lauren Shuler Donner per la 20th Century Fox la serie è cominciata con X-Men (2000), diretto da Bryan Singer. Dopo aver diretto anche X-Men 2 (2003), Singer lasciò la regia di X-Men – Conflitto finale (2006) a Brett Ratner. La serie degli X-Men, composta per il momento da dodici film, è il tredicesimo franchise più redditizio della storia con un incasso di oltre 5 miliardi di dollari. Con l’acquisto da parte della Disney della 20th Century Fox, dopo l’uscita di X-Men – Dark Phoenix e New Mutants i mutanti entreranno nel Marvel Cinematic Universe.