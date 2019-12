James Tynion IV e l’ispirazione dietro alla “sua” Catwoman

Nella recente run di Batman sceneggiata da Tom King, Catwoman, alter ego di Selina Kyle, ha avuto un ruolo decisivo. Infatti, la relazione tra lei e Batman è stata forse il vero vertice delle storie a cui abbiamo assistito in questi mesi, e l’arrivo di un nuovo sceneggiatore, pare non sconvolgere affatto le dinamiche della testata.

A sceneggiare la nuova run sarà James Tynion IV, e stando a quanto affermato dal nuovo scrittore, Catwoman continuerà a svolgere un ruolo molto importante.

Sabato scorso, un fan ha chiesto a Tynion alcune informazioni sul ruolo di Catwoman nella sua run, il cui debutto è atteso per gennaio, e su come avesse approcciato la scrittura di un personaggio così delicato quanto importante. Di risposta, lo sceneggiatore ha definito Selina Kyle un “key supporting character”, aggiungendo di aver tratto ispirazione dall’interpretazione di Michell Pfeiffer nella pellicola Batman – Il ritorno (Regia di Tim Burton, 1992).

Ecco il tweet:

Batman is the main character of the book, but Catwoman is a key supporting character. And honestly, if I write a Selina line that I can't imagine Michelle Pfieffer saying, I rewrite it. https://t.co/wrI2aqkqTg — James Tynion IV 🦇🦇🦇🦇 (@JamesTheFourth) December 28, 2019

“Il protagonista della testata è Batman, ma Catwoman è un personaggio secondario molto importante” ha scritto James Tynion IV. “Se scrivo una battuta di Selina e non riesco ad immaginare Michelle Pfeiffer a recitarla, la torno a scrivere.”

Tom King, classe 1978, ha lasciato Batman dopo tre anni. In futuro debutterà nei comic book shop statunitensi una nuova serie a fumetti scritta da lui dal titolo Batman/Catwoman. L’uscita del primo albo, prevista in un primo momento a gennaio, è stata rimandata.

King ha parlato della questione su Twitter un paio di mesi fa: “Abbiamo deciso di mirare in alto. Lavorando ai primi numeri di Batman/Catwoman, io e Clay Mann [il disegnatore] abbiamo realizzato di avere tra le mani qualcosa di grandioso. Ma per realizzare qualcosa di così ambizioso bisogna ridurre ai minimi termini i compromessi. Clay si è offerto di lavorare all’intero progetto, e ovviamente questo richiede molto tempo. Quando il migliore fumettista ti dice ‘diamoci da fare’, non si può dire di no. Di conseguenza, L’uscita di Batman/Catwoman sarà posticipata. Le prime sceneggiature sono pronte, Clay è già al lavoro sulle illustrazioni. Per me sono splendide, spero che lo siano anche per voi.”