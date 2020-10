Jamie Foxx in trattative per Electro in Spider-Man 3

Jamie Foxx, che in precedenza ha interpretato il cattivo di Spider-Man Electro in Amazing Spider-Man 2, sta per tornare! Stando alle indiscrezioni lanciate da Hollywood Reporter, l’attore potrebbe tornare per il prossimo film di Spider-Man che vede protagonista Tom Holland. Secondo il rapporto, Foxx, che recentemente ha recitato nel supereroe di Netflix Project Power, è alle trattative finali per riprendere il ruolo del personaggio. Non è chiaro se l’Electro di Jamie Foxx sarà davvero la stessa versione di quella che ha interpretato in The Amazing Spider-Man 2 o se si tratterà di una versione rinnovata, una sorta di reboot del personaggio.

Ricordiamo che Electro, il cui vero nome è Maxwell “Max” Dillon, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee e Steve Ditko, pubblicato dalla Marvel Comics. È apparso la prima volta nel numero 9 di The Amazing Spider-Man nel febbraio del 1964. È stato l’unico a far parte di tutte le formazioni dei Sinistri Sei. Questo terzo film di Spider-Man inizierà le riprese ad Atlanta questo autunno con attori come Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori che riprenderanno i loro ruoli.

Lo show seguirà Spider-Man: Homecoming del 2017 e Spider-Man: Far From Home dello scorso anno. Il nuovo capitolo vede alla regia da Jon Watts e prodotta da Kevin Feige e Amy Pascal. Spider-Man 3 ha subito un ulteriore cambio di data di uscita nel mese di luglio. Il terzo film dedicato all’Uomo Ragno in origine era previsto per il 5 novembre, con lo slittamento uscirà il 17 dicembre 2021.

Marisa Tomei ha anticipato qualcosa sul prossimo capitolo di Spider-Man in una recente intervista. Queste le sue parole sul personaggio che interpreta nella saga, zia May: “Beh, io e Jon Watts abbiamo sempre parlato molto del personaggio come di un’ottima organizzatrice per la propria comunità e spero che quel percorso si espanda e diventi parte del nuovo film”. Vista la popolarità di Spider-Man, Marisa Tomei, alias zia May, è stata adattata innumerevoli volte nel corso degli anni nell’animazione, nei videogiochi e sul grande schermo.