Jamie Foxx conferma il ruolo di Electro: “Non sarà blu”...

In un post di Instagram poi cancellato, l’attore Jamie Foxx ha confermato il suo ritorno nei panni di Electro. Ma non è tutto: ha svelato le differenze tra la sua versione di Max Dillon/Electro in The Amazing Spider-Man 2 del 2014 e l’imminente interpretazione nel terzo film senza titolo di Spider-Man dei Marvel Studios. “Di a Spidey di riportarlo indietro!” ha scritto l’attore su Instagram insieme a un’immagine con la sua versione di Electro nel cielo sopra New York City mentre tre diversi Spider-Men guardano. “Sono super entusiasta di far parte del nuovo episodio di Marvel Spider-Man. Non vedo l’ora che guardiate il nuovo.” ha continuato, dicendo che questa nuova versione di Electro “non sarà blu”, ma sarà “tosta”.

Electro uno dei principali cattivi di The Amazing Spider-Man 2

In The Amazing Spider-Man 2, Max Dillion di Foxx è stato rappresentato come un ingegnere elettrico e fan di Spider-Man che in seguito avrebbe ottenuto superpoteri elettrici. Dopo aver ottenuto tali poteri, la sua pelle ha assunto una tinta blu in un apparente cenno all’aspetto di Electro nell’Universo Ultimate Marvel (Terra-1610), che era significativamente diverso dall’aspetto originale della Terra-616 del personaggio. Electro è stato uno dei principali cattivi di The Amazing Spider-Man 2 insieme a Harry Osborn/Green Goblin di Dane DeHaan.

Nel frattempo, non è chiaro esattamente come cambierà il personaggio di Electro per Spider-Man 3 dei Marvel Studios. Poiché i dettagli principali della trama devono ancora essere rilasciati. In precedenza, la star Tom Holland aveva detto che le riprese di Spider-Man 3 sarebbero terminate entro la fine di febbraio 2021, anche se questo non è stato confermato dai Marvel Studios. Inoltre, non è stato rivelato se Electro sarà l’unico cattivo del film. Con Tom Holland e Zendaya, il terzo film dell’MCU Spider-Man uscirà il 17 dicembre 2021. Un titolo ufficiale per Spider-Man 3 non è stato ancora annunciato.