Jared Leto ritorna come Joker per Zack Snyder

Jared Leto tornerà a indossare il costume di Joker. L’attore aveva interpretato l’iconico villain in Suicide Squad in un’incarnazione che ha generato molte discussioni. Ora, a più di quattro anni da quella apparizione, l’attore Premio Oscar riprenderà quel personaggio per una apparizione nella cosiddetta Snyder Cut di Justice League, in lavorazione nelle ultime settimane.

Jared Leto sarà di nuovo Joker in Justice League

A riportare la notizia è stata la testata Deadline nella notte. Secondo la fonte Leto sarebbe attualmente al lavoro sul set delle riprese aggiuntive del progetto, insieme ad altri nomi del DCEU come Amber Heard, Ray Fisher e l’interprete della sua nemesi Ben Affleck.

Non è chiaro quale sarà il ruolo di Joker in questa nuova versione di Justice League. Non è da escludere che si tratti di una parte piuttosto ridotta, considerato anche che (apparentemente) non era prevista nella fase iniziale di riprese. Bisognerà attendere qualche settimana in più per avere informazioni più dettagliate a riguardo.

Nel report si fa cenno anche ai rapporti tra Jared Leto e Warner Bros. Qualche tempo fa infatti erano emerse indiscrezioni secondo cui l’attore fosse stato estremamente infastidito dalla decisione dello studio di realizzare un nuovo film su Joker, con un nuovo interprete per il personaggio ovvero Joaquin Phoenix. Stando a quanto riportato da Deadline, comunque entrambe le parti sono riuscite ad appianare le proprie divergenze.

Con l’aggiunta di Jared Leto come Joker si allargano ancora di più i progetti per la leggendaria Snyder Cut. Questa versione di Justice League è stata a lungo richiesta a gran voce dai fan e finalmente il prossimo anno debutterà su HBO Max in un evento speciale in quattro parti.

Voi cosa ne pensate? Siete incuriositi da questa nuova aggiunta a Zack Snyder’s Justice League? Cosa vi aspettate dal ritorno di Jared Leto come Joker?