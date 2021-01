Jared Leto non trova più il suo Oscar: “Manca da tre anni!”

Circa sei mesi prima di diventare il Joker del DCEU in Suicide Squad, Jared Leto ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista. Il film che gli ha permesso di ottenerlo è Dallas Buyer’s Club del 2013 che ha anche vinto l’Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Il co-protagonista di Leto, Matthew McConaughey, ha inoltre portato a casa il premio come miglior attore protagonista. Eppure, dopo averla conquistata, Leto ha apparentemente smarrito l’ambita statuetta. Lo ha confessato in una nuova intervista, ammettendo che da tre anni ormai non sa dove sia finita.

Le parole di Jared Leto

“Ho scoperto che l’Oscar manca da, tipo, tre anni”, ha detto Jared Leto in un’intervista a The Late Late Show con James Corden. “Non lo sapevo. Non credo che nessuno volesse dirmelo. Avevo cambiato casa a LA e poi quando ci siamo trasferiti, in qualche modo è semplicemente come magicamente scomparso”. L’attore ha poi spiegato che: “Potrebbe essere da qualche parte, ma tutti l’hanno cercato. Spero che sia in buone mani ovunque sia, ma sì, non lo vediamo da un po’ di tempo”. E ancora: “Penso che sia una buona possibilità (qualcun altro ce l’ha). Non è il genere di cose che qualcuno getta accidentalmente nella spazzatura”. Per poi spiegare: “Spero che qualcuno se ne occupi, ricordo la notte in cui l’ho preso, l’ho dato a così tante persone che non l’ho visto per metà notte”.

Jared Leto ha inoltre aggiunto: “La statuetta si è graffiata ma sai che la gente si è divertita a scattare foto e cose del genere, è bello condividerla, quindi spero che qualcuno se ne prenda cura”. Il vincitore dell’Oscar potrà essere visto prossimamente in Justice League di Zack Snyder, riprendendo la sua parte di Joker per il montaggio prolungato di quattro ore del film DC. Dopo Justice League, Leto apparirà come Morbius nel prossimo spin-off di Spider-Man della Sony Pictures.