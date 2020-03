Jason Momoa protagonista del live-action Little Nemo

Jason Momoa interpreterà una creatura mostruosa, metà umana e metà animale, nel live action Little Nemo, show diretto da Francis Lawrence. La sceneggiatura è affidata a David Guion e Michael Handelman. Secondo un nuovo rapporto di Discussing Film l’attore avrà un ruolo importante nell’adattamento prodotto dalla Cherin Entertainment e Netflix. La produzione dovrebbe avere inizio quest’estate. Il live action Little Nemo è tratto da un fumetto che vede protagonista un bambino di cinque anni di nome Nemo. Il piccolo è protagonista di alcune avventure fantastiche accanto ad una gigantesca creatura mostruosa. L’obiettivo è quello di ritrovare il padre scomparso. Il personaggio che dovrà interpretare Jason Momoa sarà proprio questo: Flip, dotato anche di zanne e pelliccia.

Little Nemo è ritenuto il più bel fumetto di tutti i tempi

Little Nemo è un personaggio dei fumetti protagonista di una serie di tavole domenicali auto-conclusive realizzate dal disegnatore statunitense Winsor McCay e pubblicate sulle pagine del supplemento domenicale del New York Herald dal 15 ottobre 1905. Il fumetto raggiunse una notorietà sconfinata venendo continuamente ristampato e riproposto in molte edizioni ed è considerato un gioiello dell’arte dei fumetti e da molti ritenuto il più bel fumetto di tutti i tempi.

Little Nemo, la ricercatezza del disegno e per la fantasia del suo autore, nel 1911 decise però di interrompere la serie per dedicarsi all’illustrazione ma, a furor di popolo. Venne costretto a riprenderla ribattezzandola “In the Land of Wonderful Dreams”, proseguendola fino al 1914 e poi ancora dal 1924 al 1927. Nel 1995 fu uno dei venti personaggi a fumetti inclusi nella serie commemorativa di francobolli statunitensi Comic Strip Classics. Little Nemo è stato diffuso in Italia dal Corriere dei Piccoli col nome di Bubi (la serie fu rinominata Bubi nel paese del dormiveglia), che lo pubblicò dal 1912 al 1914.