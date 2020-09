Jason Momoa entrerà nel mondo di The Witcher?

Nonostante i dubbi degli appassionati nei mesi precedenti il debutto dello show, la serie Netflix su The Witcher è stata un grande successo. I risultati sono stati tali da spingere la piattaforma a mettere in cantiere tanti nuovi progetti legati a esso. Fra questi, anche uno show prequel che racconti le origini del mondo di The Witcher e che, stando ad alcune voci recenti, potrebbe vedere come protagonista Jason Momoa.

Jason Momoa nel prequel di The Witcher? Così suggeriscono i rumor

Attualmente si tratta solamente di rumor, non ancora confermati da nessuna delle parti in causa. Tuttavia le voci si stanno facendo sempre più insistenti, suggerendo che qualcosa si stia effettivamente muovendo. È ancora molto presto comunque per dare come certa la notizia. Ammettendo che le informazioni trapelate siano reali, si tratterebbe comunque di trattative agli inizi. Non è da escludere quindi che possano esserci dei cambi di programma nelle prossime settimane.

Tuttavia sarebbe sicuramente affascinante un’idea di questo tipo. Vedere Jason Momoa, diventato negli ultimi anni uno degli attori più amati dal pubblico, anche grazie a ruoli iconici come Aquaman e prima ancora Khal Drogo in Game of Thrones, nel ruolo principale di The Witcher: Blood Origin potrebbe essere la scelta giusta. Il suo fisoc roccioso potrebbe essere ideale per incarnare il personaggio destinato a diventare il primo strigo del Continente.

Questo peraltro genererebbe una sorta di reunion tra due membri della Justice League cinematografica. Henry Cavill infatti, che nelle pellicole DC Comics interpreta Superman, è proprio il protagonista di The Witcher, la serie ‘madre’ di questo spin-off. Tuttavia, è difficile che ci sia un effettivo incontro sullo schermo, considerate le differenze temporali di ambientazione.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Jason Momoa come protagonista di The Witcher: Blood Origins? Chi vorreste al suo posto in alternativa, qualora le trattative non dovessero andare a buon fine?