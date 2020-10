Jeff Bridges annuncia di avere un linfoma

Jeff Bridges ha annunciato lunedì sera che gli è stato recentemente diagnosticato un linfoma. La star di Big Lebowski, attraverso Twitter, ha rivelato la diagnosi, informando i fan che inizierà presto il trattamento e li terrà aggiornati attraverso il suo profilo sui social media sul servizio di microblogging. “Come direbbe il tizio … Nuova merd* è venuta alla luce”, ha twittato Bridges. “Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, mi sento fortunato di avere una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando il trattamento e vi terrò aggiornato sulla mia guarigione”. Così ha concluso: “Sono profondamente grato per l’amore e il sostegno della mia famiglia e dei miei amici”. “Grazie per le vostre preghiere e auguri.”

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020