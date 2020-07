Jeffrey Dean Morgan potrebbe aggiungersi al cast di The Boys 3

L’attore di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, potrebbe approdare nella già annunciata terza stagione di The Boys. A confermarlo è stato Eric Kripke, co-creatore e showrunner della serie, con cui Morgan ha lavorato in passato sul set di Supernatural. Lo sceneggiatore, attraverso Collider, ha infatti confermato il contatto con l’attore. Queste le sue parole: “Assolutamente sì. C’è già un ruolo di cui stiamo parlando. Lui deve, ecco, dobbiamo trovare il modo di coordinarci con i tempi. Perché sapete, lui è in The Walking Dead, quindi ha un’altra casa. Ma abbiamo già discusso di un ruolo, e potrebbe essercene un altro di cui stiamo parlando”.

Eric Kripke ha spiegato inoltre che: “al momento, proprio la settimana scorsa, anzi, stiamo letteralmente messaggiando di continuo per cercare di capire come fare perché possa apparire nello show”. Le possibilità sono concrete: “Non penso si possa definire ancora una cosa sicura, ma c’è la volontà, e ne stiamo parlando”. Jeffrey Dean Morgan aveva d’altronde già espresso di recente l’intenzione di unirsi al cast di The Boys.

Pubblicati i primi minuti della seconda stagione

In attesa del 4 settembre, quando la serie The Boys tornerà su Amazon Prime Video con i nuovi otto episodi, sono stati pubblicati i primi tre minuti delle loro prossime avventure. La clip ci mostra con un incontro tra il segretario della difesa Robert A. Singer e l’amministratore delegato della Vought Stan Edgar. Siamo così trasportati in Siria, dove sulle note di Sympathy for the Devil dei Rolling Sones si vedono alcune scene ricche di violenza. La clip si conclude con uno scambio di vedute tra Black Noir e un altro misterioso super davvero esplosivo.

All’inizio di quest’anno è stata già ordinata la terza stagione di The Boys. Lo showrunner della serie Eric Kripke ha promesso un racconto ancora più contorto nei nuovi episodi, confermando che i lavori sulla seconda stagione sono stati conclusi nonostante il coronavirus.