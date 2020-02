Jenga: in arrivo una geniale edizione speciale dedicata a Godzilla

A volte due brand completamente diversi si uniscono per una accoppiata perfetta. Una di quelle che ti fa esclamare: “Ma come è possibile che non ci abbia mai pensato prima?”. Ebbene, siamo evidentemente davanti a uno di questi casi. L’incontro tra il noto gioco da tavolo Jenga e Godzilla, uno dei mostri giganteschi più noti della storia del cinema, è finalmente avvenuto e presto sarà disponibile sul mercato.

Godzilla si aggiunge a Jenga per un nuovo gameplay più articolato

A lanciare questo nuovo prodotto, intitolato Jenga: Godzilla Extreme Edition sarà The Op che ha unito le forze con Toho, compagnia che da anni gestisce i diritti del kaiju. Nell’accordo è compresa anche la distribuzione di una versione di Monopoly in cui vedremo probabilmente il mostor creare grande disordine nel fittizio settore immobiliare del popolare gioco da tavolo.

Per quanto riguarda la nuova edizione tematizzata di Jenga, che arriverà in America la prossima primavera, ci sono due modifiche rispetto al classico. La prima riguarda l’aspetto dei diversi mattoncini che compongono la torre. Sono infatti decorati con finestre sui lati, per dare l’impressione che si tratti di un vero e proprio palazzo, da fare crollare. La seconda coinvolge direttamente l’iconico mostro, protagonista di tante pellicole nel corso degli anni.

Infatti nella confezione sarà presente un cartonato di Godzilla, che i giocatori dovranno posizionare a unacerta distanza dalla torre. Lungo la partita si lancerà un dado che determinerà l’avvicinarsi del kaiju al palazzo in questione. Quando sarà troppo vicino questo porterà alla caduta della struttura, concludendo la partita. Un cambio piccolo sulle regole, che però lo rende più appassionante e divertente.

Il Presidente e CEO di The OP John M. Davis ha commentato così:

“Sin dagli anni ’50, Godzilla ha fatto nascere una fanbase mondiale. Oggi, con i nostri giochi, gli appassionati più cresciuti potranno rivivere con nostalgia i ricordi d’infanzia, introducendo le proprie famiglie e le nuove generazioni a uno dei più celebrati mostri del mondo“.