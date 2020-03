Jenga incontra Fortnite nella nuova versione del gioco da tavolo

Sempre più spesso giochi da tavolo iconici incontrano i vari brand dell’intrattenimento per creare edizioni speciali dedicate agli appassionati. Ad aggiungersi a questa lista sempre più ricca ora c’è anche Jenga Fortnite, fortunato incontro tra le due realtà, che è da qualche giorno disponibile sugli scaffali, per tutti i fan del ben noto videogioco di Epic Games. Prosegue quindi la partnership di Hasbro con questo mondo, con un ulteriore passo dopo il recente lancio di un’edizione di Monopoly dedicata a Fortnite.

Jenga Fortnite, come funziona la nuova edizione?

Come spesso capita per queste operazioni, non si tratta di un banale rebranding del gioco, ma prevede l’introduzione di nuovi meccanismi e regole. In questo caso innanzitutto ci sarà l’aggiunta delle pedine. I giocatori potranno scegliere tra quattro personaggi iconici di Fortnite: Pelly, Jonesy, Fishstick e Cuddle Team Leader. Con questi dovranno prendere d’assalto la torre, con l’obiettivo finale di arrivare in cima sani e salvi e soprattutto prima degli altri.

Per affrontare la scalata si utilizzerà uno speciale spinner. Questo ci dirà quale sarà la mossa successiva: faremo salire il nostro personaggio oppure dovremo impilare nuovi blocchi sulla torre? Sarà un modo per cambiare le carte in tavola e rendere più adrenalinica la partita.

Come tradizione, il rischio più alto è sempre quello di fare crollare la torre. Impilando i vari blocchi (che in questa versione possono essere di legno, mattoni o metallo) dovremo evitare che tutto vada in frantumi, posizionandoli con mano ferma. Ovviamente il giocatore che farà crollare la struttura verrà automaticamente escluso dalla partita.

Jenga Fortnite è disponibile già da questo momento nei migliori negozi e sugli store online. Si tratta di un prodotto indicato per giocatori dagli 8 anni in su, da 2 a 4 partecipanti per partita.

Voi cosa ne dite? Vi piace l’idea di questa nuova edizione dell’iconico gioco da tavolo?