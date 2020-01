Jennifer Aniston spaventa i fan sul set di Friends

Nella serie Apple TV+ The Morning Show, Jennifer Aniston veste i panni di una conduttrice di un talk show. La star di Friends è andata oltre portando il suo personaggio nella vita reale. In una recente puntata dello show della sua amica Ellen DeGeneres è stata infatti co-conduttrice trovandosi anche nello stesso studio dove si gira la sitcom. Nel corso dell’episodio l’attrice ha tirato alcuni scherzi ai fan di Friends.

Si vede la Aniston, in alcune gag, come quella di spuntare indispettita alle spalle di alcune ragazze. Quest’ultime sono in posa per una foto sul mitico divano del Central Perk, ammettendo che i loro personaggi preferiti della serie sono Ross e Joey. In un’altra scenetta simile, appare all’improvviso agli occhi di due fan. Increduli chiedono: “Stiamo sognando? Sei reale?“. la risposta divertente della Aniston è: “Certo, vivo qui”.

Grandi numeri per Friends

I fan di Friends attendono intanto notizie sulla reunion. Ricordiamo che Friends è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004. Kauffman e Crane iniziarono a sviluppare la sitcom sotto il titolo di Insomnia Cafe tra il novembre e il dicembre 1993. Presentarono l’idea a Bright, e insieme la proposero alla NBC. Dopo molti lavori e cambiamenti sulla sceneggiatura, includendo anche un cambio del titolo in Friends Like Us, la serie venne presentata come Friends.

Friends ha sempre ricevuto recensioni positive durante la sua messa in onda, diventando una delle più popolari serie televisive. La sitcom ricevette una candidatura agli Emmy Award, vincendo il premio come miglior commedia per l’ottava stagione, nel 2002. Lo show occupa il 21º posto nella classifica delle miglior serie commedia di tutti i tempi. Nel 1997 l’episodio Come due aragoste fu posizionato al 100º posto dalla rivista Guide TV nella classifica dei 100 episodi più belli nella storia della TV.