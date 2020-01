Jennifer Aniston voleva interpretare Wonder Woman

Dopo sua vittoria ai premi Screen Actor Guild, Jennifer Aniston ha svelato di aver sempre voluto dare il volto a Wonder Woman. Parliamo della celebre supereroina DC poi interpretata da Gal Gadot. Queste le sue dichiarazioni: “Volevo essere Wonder Woman, ma ho aspettato troppo a lungo. Non lo so, ho molte cose da fare”. L’attrice intanto si sente carica per nuovi progetti: “Onestamente è come se fossi entrata in una nuova fase creativa in cui ho scoperto l’amore per queste cose in una forma che non credevo possibile prima”. Infine confessa che: “È quasi come se avessi degli occhi nuovi con cui mi vedo e vedo quello che sto facendo ma dal punto di vista di un’attrice. Quindi adesso voglio approcciarmi… voglio fare più commedie, sono pronte a più risate”.

Wonder Woman 1984: la data di uscita in Italia è il 4 Giugno 2020

Intanto mancano pochi mesi all’uscita di Wonder Woman 1984 in cui ritroveremo Diana catapultata negli anni ’80. La regista, Patty Jenkins ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo progetto. Queste le sue parole: “Conosce il mondo così bene, ma forse non bene quanto possa pensare. Crede di stare facendo la cosa giusta, ma quello che accadrà in questo film la sorprenderà”. Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 4 giugno 2020. Ricordiamo che lo show è un film statunitense del 2020 diretto da Patty Jenkins.

Basato sull’omonima supereroina dei fumetti DC Comics, interpretata da Gal Gadot, è il nono film del DC Extended Universe e sequel dello show del 2017. Del cast fanno parte anche Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright. È il quarto film in cui il personaggio appare dopo essere comparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman e Justice League. Nel 1984 Diana Prince entra in conflitto con due formidabili nemici: Maxwell Lord e Cheetah (Barbara Ann Minerva), mentre si riunisce il suo amore passato Steve Trevor.