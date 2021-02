Jennifer Lawrence nel reboot dei Fantastici Quattro? Arriva la smentita...

Poco tempo fa, un tabloid ha lanciato la notizia secondo la quale Jennifer Lawrence si sarebbe unita al cast del reboot dei Fantastici Quattro. Una notizia che ha messo in subbuglio i social, scatenando la gioia di molti fan che oggi rimarranno però delusi. Pare infatti che quelle voci siano false. Stando a quanto fa sapere un giornalista di Hollywood Trade Deadline, Justin Kroll, solitamente fonte precisa e affidabile, la Lawrence non ci sarà. “Tutto quello che dirò è che la Marvel ha appena iniziato a incontrare potenziali sceneggiatori per i Fantastici Quattro. Non c’è una sceneggiatura e ci vorrà un bel po’ prima che inizino le riprese”, ha fatto sapere, spiegando dunque lo stato attuale del film.

All I’m gonna say is this, Marvel just started meeting with writers on FANTASTIC FOUR, there is no script and it will be awhile before this film starts shooting — Justin Kroll (@krolljvar) February 21, 2021

John Krasinski felice delle voci che lo vogliono come Mr. Fantastic.

Le voci sul reboot dei Fantastici Quattro sono circolate sin da quando i Marvel Studios hanno assunto il controllo delle proprietà della Fox. Inoltre le prime voci per il casting hanno lanciato il rumor su John Krasinski nel ruolo di Reed Richards AKA Mr. Fantastic. Lo stesso Krasinski ha affrontato le indiscrezioni con entusiasmo, affermando che gli sarebbe piaciuto entrare a far parte dell’MCU. “Mi piacerebbe essere nell’universo Marvel. Amo quei film perché sono divertenti, ma penso anche che siano davvero ben fatti”, ha dichiarato a Total Film Magazine. Per poi aggiungere: “E certamente molti dei miei amici sono in quei film. Non ho idea di cosa [ Marvel] stanno pensando. Ma se mi stanno considerando per Mr. Fantastic, continuino a considerarmi perché mi piacerebbe”.

Il reboot dei Fantastici Quattro dei Marvel Studios non ha ancora una data di uscita, né è stata confermata una data di inizio della produzione. Toby Kebbell, un paio di mesi fa, si è detto molto fiducioso sul reboot: “Credo che il nostro film dei Fantastici Quattro non fosse abbastanza buono. Sono contento che la Marvel ne sia rientrata in possesso e penso che realizzeranno qualcosa di fantastico, senza dubbio”. L’attore ha poi aggiunto: “Penso che sia meglio fare qualcosa di fresco, perché ci sono molti attori di talento là fuori che possono dare il loro contributo”. Il film sarà diretto da Jon Watts.