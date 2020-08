Jensen Ackles si aggiunge a The Boys

Da Supernatural a supereroe: Jensen Ackles si è unito al cast della terza stagione di The Boys di Amazon Prime. Ackles interpreterà Soldier Boy, che dopo aver combattuto nella seconda guerra mondiale è diventato la prima “super celebrità” e un pilastro della cultura americana per decenni. “Quando ero bambino, ho fatto un sogno folle e impossibile: fornire a Jensen Ackles un lavoro retribuito”, ha detto in una dichiarazione lo showrunner di The Boys Kripke. “Sono felice di poter dire che il sogno si è avverato. Jensen è un attore straordinario, odora di biscotti con gocce di cioccolato caldi e lo considero un fratello. Come Soldier Boy, il primissimo supereroe, porterà così tanto umorismo e pathos nel ruolo”, ha aggiunto Kripke. “Non vedo l’ora di essere di nuovo sul set con lui e di portare un po’ di Supernatural a The Boys.”

I primi tre episodi di The Boys disponibili dal 4 settembre

Jensen Ackles, questo autunno, ha gli episodi finali ritardati della pandemia di Supernatural da filmare, a Vancouver. Il rinnovo della terza stagione è stato annunciato durante il [email protected] Home a fine luglio. La seconda stagione della serie sarà presentata in anteprima venerdì 4 settembre, con nuovi episodi disponibili settimanalmente fino al 9 ottobre. I primi tre episodi della seconda stagione saranno disponibili a partire dal prossimo 4 settembre. Per quando riguarda i successivi episodi, ecco le date da ricordarsi: Episodio 4: 11 settembre 2020. Episodio 5: 18 settembre 2020. 6: 25 settembre 2020. Episodio 7: 2 ottobre 2020. Episodio 8 (finale di stagione): 9 ottobre 2020.

Quello sulla terza stagione di dello show non è stato l’unico annuncio durante il panel al Comic-Con @Home. Arriva infatti la notizia di un aftershow settimanale condotto dall’attrice Aisha Tyler per la serie TV targata Amazon Prime. Intitolato Prime Rewind: Inside The Boys, l’aftershow debutterà il 28 agosto con uno sguardo alla Stagione 1. Continuerà quindi il 4 settembre, tuffandosi in ogni episodio della Stagione 2.