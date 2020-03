Jeremy Renner inizia ad allenarsi per Hawkeye

L’attore e protagonista di Hawkeye, Jeremy Renner, ha annunciato che gli allenamenti per la serie Disney+ sono ufficialmente iniziati e dureranno circa sei mesi. Le riprese, dopo l’iniziale previsione per agosto, pare siano previste per settembre 2020. I dettagli della trama di Hawkeye non sono ancora stati svelati. Trinh Tran, all’inizio dell’anno, ha spiegato come cambia il personaggio dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Queste le sue parole: “Endgame avrà sempre un impatto su tutti i personaggi che stiamo introducendo nei nostri programmi di streaming Disney +. Comunque mi spiace, non posso dire molto al riguardo!” Hawkeye uscirà su Disney+ solo il prossimo anno.

Occhio di Falco è un personaggio dei fumetti

Ricordiamo che Occhio di Falco (Hawkeye), il cui vero nome è Clinton Francis “Clint” Barton, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni). Arciere in costume redentosi da un passato criminoso, è dotato di un vasto arsenale di frecce della più disparata foggia e dai molteplici utilizzi. Occhio di Falco è uno storico membro dei Vendicatori. Nella classifica stilata nel 2011 da IGN, si è posizionato al 44º posto come più grande eroe della storia dei fumetti, dopo Martian Manhunter e prima di Spider Jerusalem.

Occhio di Falco non possiede superpoteri di nessun tipo, tuttavia è un atleta eccellente dotato di capacità fisiche al vertice della condizione umana e un’agilità straordinaria che ne fa un ottimo trapezista. Abilissimo stratega capace di sfruttare sempre il terreno su cui combatte a suo vantaggio, dopo essersi unito ai Vendicatori Clint ha affinato le sue già grandi competenze nel combattimento corpo a corpo venendo addestrato da Capitan America in persona. La principale abilità del personaggio è tuttavia l’essere dotato di una mira assolutamente infallibile.