Jerry Stiller, il comico e attore americano protagonista tra gli altri della grande commedia tra marito e moglie degli anni ’60 Stiller & Meara, è morto all’età di 92 anni. Padre della star di Hollywood Ben Stiller, è deceduto per cause naturali. È stato proprio Ben, con un tweet, a dare la notizia: “Mi addolora annunciare che mio padre, Jerry Stiller, è morto per cause naturali”. Per poi aggiungere: “È stato un grande padre e nonno, e marito devoto di Anne per circa 62 anni. Ci mancherà moltissimo. Ti voglio bene, papà”.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

Jerry Stiller ha avuto una lunga e fortunata carriera come comico, specialmente in Stiller & Meara al fianco di sua moglie Anne Meara. Parlare del “matrimonio misto” – lei cattolica irlandese-americana (sebbene si fosse convertita presto al giudaismo), lui ebreo dell’Europa orientale – era un’idea rivoluzionaria, così era la commedia che li vedeva protagonisti, acuta ma amorevole.

Jen Stiller è apparso anche in Zoolander

Nato a Brooklyn, era il maggiore di quattro figli. Ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Una volta tornato dal combattimento, ha iniziato a recitare in teatro, prima di incontrare la sua futura moglie e intraprendere una carriera ricca di soddisfazioni. Jerry Stiller ha recitato anche al fianco di suo figlio, apparendo in Zoolander. Ha calcato le scene per oltre 50 anni, partecipando a quasi 40 film (tra questi “Airport ’75”, “Hairspray – Grasso è bello”, sia l’originale che il remake, “Buona fortuna Mr. Stone”) e a serie televisive popolarissime, come Seinfeld e King of Queens.

“Non dimenticherò mai il primo giorno delle riprese di fronte al pubblico, Julia Louis, Larry, Michael Richards e l’intero cast mi hanno circondato, augurandomi ogni bene”, aveva dichiarato sulla serie Seinfled a The Interviews della TV Academy nel 2005. Per poi ammettere: “Stavano facendo il tifo per me. Mi stavano proteggendo dalla paura. Da quel giorno in poi, sono stati gli anni migliori della mia vita come attore”.