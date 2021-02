Jesse Plemons sarà protagonista del prossimo film di Martin Scorsese...

Jesse Plemons è pronto per unirsi al cast di Killers of the Flower Moon di Apple Studios. Parliamo del nuovo film di Martin Scorsese che vede nel cast attori del calibro di Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Jesse Plemons interpreterà il ruolo di Tom White, un agente dell’FBI che indaga sulla strage dei nativi americani della nazione Osage e del loro territorio pieno di petrolio nell’Oklahoma degli anni ’20. DiCaprio vestirà i panni del nipote di Robert De Niro, mentre Lily Gladstone completa il cast nei panni di Ernest Burkhart, un Osage sposato con il personaggio di DiCaprio. Eric Roth ha scritto la sceneggiatura, basata su un bestseller di saggistica di David Grann.

Jesse Plemons per la seconda volta con Martin Scorsese

Killers of the Flower Moon rappresenta la seconda volta che Plemons lavora per Scorsese dopo The Irishman di Netflix. L’attore è apparso per la prima volta in TV come parte del dramma sul calcio di una piccola città Friday Night Lights, seguito da un agghiacciante ruolo antagonista in Breaking Bad. Più recentemente ha recitato nel film drammatico di Steven Spielberg The Post. Oltre che nella commedia di successo Game Night, oltre a Judas and the Black Messiah, che è uscito su HBO Max solo la scorsa settimana.

Martin Scorsese, tra i sostenitori del futuro del cinema, si è divertito moltissimo a dare vita a Killers of the Flower Moon. Creato originariamente dalla Paramount, il budget del film è rapidamente salito a 185 milioni di dollari dopo i tagli alle tasse dell’Oklahoma, che hanno portato lo studio ad offrire lo show a varie piattaforme. Killers è stato infine catturato da Apple TV +, dove debutterà insieme agli originali dello streamer come Cherry e On the Rocks.