Novità sul cast del live-action Disney La Sirenetta: Jessica Alexander. La produzione però non ha ancora svelato quale ruolo ricoprirà la giovane attrice.

Novità sul cast de La Sirenetta

È stata annunciata una new entry nel cast del live-action La Sirenetta: Jessica Alexander farà parte della nuova pellicola targata Disney. Per ora non è ancora stato svelato quale personaggio interpreterà. La Alexander è apparsa nella serie originale di Disney Channel Penny su M.A.R.S. e ha recitato nella serie tv Get Even. Del cast del film fanno parte Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Javier Bardem nel ruolo del re Tritone e Melissa Mccarthy che interpreterà la malvagia strega del mare Ursula. Rob Marshall sarà il regista della pellicola mentre la sceneggiatura è stata affidata a David Magee. Nel nuovo live-action ritroveremo le musiche della versione animata del 1989 affiancate da nuove tracce composte da Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

Menken ha rivelato che lui e Lin-Manuel Miranda hanno completato la registrazione delle canzoni per il remake, inclusi i quattro brani originali. “È stato un grande momento per scrivere, sì”, ha rivelato il compositore. “La produzione si è fermata, ma io e Lin-Manuel Miranda abbiamo registrato tutti i brani e abbiamo creato quattro nuove canzoni.” Rob Marshall invece ha raccontato durante un’intervista a ComicBook: “Ci sono molte cose che ho imparato su come si deve lavorare per integrare le canzoni nella storia, e come una canzone deve amalgamarsi alla perfezione con il film. Una canzone non può essere semplicemente messa lì, aggiunta, solo perché si sente che in quel punto ci starebbe bene. Deve essere una canzone che merita di essere aggiunta.“

I live-action Disney

Per ora la Disney non ha ancora annunciato una data di uscita per La Sirenetta. Sappiamo però le data di uscita di un’altra pellicola targata Disney: Cruella, con la star Emma Stone nei panni della protagonista, uscirà nei cinema il 28 maggio. Ma non è finita qui. Sono all’orizzonte altri due live-action, che usciranno in streaming sulla piattaforma Disney+: Peter Pan & Wendy e Pinocchio (che riunisce il regista di Forrest Gump, Robert Zemeckis, con la star Tom Hanks nel ruolo di Geppetto).