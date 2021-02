Jessica Jones e The Punisher: Marvel ha riavuto i diritti da Netflix

I Marvel Studios hanno rivendicato i diritti degli eroi Jessica Jones e The Punisher due anni dopo che le rispettive serie sono state cancellate, ponendo ufficialmente fine al loro mandato su Netflix. Ciò significa che ora possono apparire nei progetti prodotti dallo studio di proprietà della Disney. Jessica Jones e The Punisher facevano parte dell’accordo tra Netflix e il MCU, che includeva anche serie basate su Daredevil, Luke Cage e Iron Fist. L’accordo tra Marvel e lo streamer stabiliva che i diritti di uno di qualsiasi di questi personaggi sarebbero tornati ai Marvel Studios due anni dopo la cancellazione della rispettiva serie di quell’eroe, cosa che, per Jessica Jones e The Punisher, avvenne il 18 febbraio 2019.

Marvel, Daredevil e… Spider-Man 3?

Ci sono già rapporti secondo cui Daredevil di Charlie Cox sarà presente, con un piccolo ruolo, nel prossimo Spider-Man 3 e She-Hulk. Ci sono anche voci secondo cui Jessica Jones apparirà nella stessa serie. Il direttore creativo dei Marvel Studios, Kevin Feige, è stato molto vago sul confermare se i personaggi di Netflix vivranno o meno attraverso Disney + o il grande schermo. Tuttavia, ha detto che “Tutto è sul tavolo” quando si tratta della possibilità che questi eroi tornino. “Questa è una delle cose divertenti dei fumetti è che i personaggi apparivano, scomparivano e andavano e venivano. Tutto ciò è fonte di ispirazione per il futuro. Ci sono alcuni grandi personaggi e attori di quegli spettacoli”.

Il debutto di Jessica Jones

Ricordiamo che Jessica Jones ha debuttato il 20 novembre 2015, con Krysten Ritter nel ruolo del protagonista. La serie ha ricevuto elogi per il suo approccio ad argomenti legati allo stupro e al disturbo da stress post-traumatico (PTSD). Andando in onda per un totale di tre stagioni. Ritter ha anche ripreso il ruolo per The Defenders di Netflix, che ha visto Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e Daredevil collaborare per sconfiggere Hand. Jon Bernthal ha fatto il suo debutto nei panni di Frank Castle / the Punisher nella stagione 2 di Daredevil prima di ottenere uno spin-off in forma di The Punisher. La serie è stata presentata per la prima volta il 17 novembre 2017 ed è andata in onda per due stagioni.